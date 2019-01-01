كوبا أمريكا 2019 | البرازيل، الأرجنتين وأبرز المرشحين للفوز بالبطولة

يستعرض جول في هذا التقرير أبرز المنتخبات المرشحة للفوز بكوبا أمريكا 2019، والفرق التي يمكنها صنع المعجزة في البطولة والوصول إلى مراحله النهائية

أبانوب صفوت

اقترب موعد النسخة رقم 46 من مسابقة كوبا أمريكا من الانطلاق، حيث ستبدأ البطولة التي تستضيفها البرازيل يوم 14 يونيو المقبل وتستمر حتى 7 يوليو وكما هي العادة من المتوقع أن تشهد منافسة شديدة وممتعة للغاية كما هي عادة الأجواء اللاتينية الصاخبة في تلك القارة المليئة دائماً بالكثير من الشغف والمواهب وهو ما يجعل مثل هذه البطولات استثنائية.

سيشارك حوالي 12 منتخباً في كوبا أمريكا 2019 منقسمين على ثلاث مجموعات، وستشهد البطولة مشاركة منتخب عربي للمرة الأولى وهو منتخب قطر ولكنه سيكون ثاني الآسيوين المشاركين بجانب منتخب اليابان وستكون بمثابة تجربة مفيدة للغاية للعنابي الذي يستعد لاستضافة مونديال 2022 ويسعى لاكتساب المزيد من الخبرات للبناء على بطولة أمم آسيا التي توج بها مؤخراً.

في كل نسخة لطالما يكون هناك مرشحين بقوة للفوز باللقب ولكن لطالما يصعب توقع البطل القادم، ويصبح الأمر أكثر صعوبة بطبيعة الحال إذا حاولنا تخمين حدوث بعض المفاجأت ولا سيما إذا تخيل البعض الآخر صناعة إحدى الفرق المغمورة للتاريخ بتحقيق البطولة للمرة الأولى على الإطلاق وهو ما يظل وارداً مهما كانت قبل البطولة التوقعات سلبية.

وفي هذا التقرير يستعرض لكم جول المنتخبات المرشحة للعودة من البرازيل بالكوبا، ومن هي الفرق التي بإمكانها مضايقة كل محبي التوقعات وإفساد كل أمنياتهم؟

اقرأ أيضاً.. استبعاد مارسيلو وفينيسيوس من قائمة البرازيل لكوبا أمريكا

المنتخبات المرشحة للفوز بكوبا أمريكا 2019

يعد المنتخب البرازيلي هو المرشح الأبرز على الإطلاق للتتويج بكوبا أمريكا 2019 خاصةً وأنه سيستضيف البطولة ومن المؤكد أنه سيحاول استغلال فرصة عاملي الأرض والجمهور بصورة مثالية، ناهيك عن القدرات الفنية التي يمتلكها الجيل الحالي للاعبي السليساو والذي تمكنهم بطبيعة الحال من الفوز بأي لقب، على الرغم من الإخفاق الأخير في كأس العالم 2018 بروسيا.

يتواجد البرازيل في المجموعة الأولى للكوبا والتي تشمل منتخبات بوليفيا، بيرو وفنزويلا ومن المتوقع عبور السليساو بسهولة إلى الدور التالي، بحثاً عن تحقيق اللقب التاسع في تاريخ الفريق، خاصةً وأن التتويج بهذا اللقب قد طال غيابه وتحديداً منذ عام 2007 عندما استطاعت البرازيل الفوز بالبطولة بعد التغلب على الأرجنتين في النهائي بنتيجة 3-0.

يعتبر المنتخب التشيلي هو المرشح الثاني للفوز بالبطولة، ولا يمكن أن يستهان به أبداً بعد أن فشل في التأهل إلى مونديال روسيا خاصةً وأنه حامل لقب أخر نسختين من البطولة عامي 2015 و2016، لذا فهو يملك الثقة والقدرة على المنافسة مجدداً وتعد هذه البطولة بمثابة فرصة مثالية لنجم مانشستر يونايتد "أليكسس سانشيز" من أجل استعادة الثقة مرة آخرى والعودة لمستواه المعهود.

يقع منتخب تشيلي في المجموعة الثالثة لكوبا أمريكا 2019 والتي تضم كل من منتخبات اليابانالذي سيشارك بعد قبوله للدعوة الموجهة له، أوراجواي والإكوادور ومن المتوقع أن يتنافس تشيلي مع السيلستي على الحصول على المركز الأول في المجموعة والعبور إلى الأدوار الإقصائية بكل سهولة.

أما بالنسبة للمرشح الثالث للحصول على اللقب فهو المنتخب الأرجنتيني الذي سيستعيد ميسي مجدداً وهو يأمل بنهاية مثالية لمسيرته بتحقيق أول لقب له مع المنتخب الأول، على الرغم من الإحباط الكبير في أخر نسختين بخسارة النهائي أمام تشيلي، ولكن ذلك من شأنه أن يشكل دافعاً كبيراً للتانجو من أجل الاستفادة من تلك الأوقات الصعبة ومحاولة تجاوزها برفع لقب البطولة هذه المرة.

سيلعب المنتخب الأرجنتيني في المجموعة الثانية جنباً إلى جنب كل من كولومبيا، قطر وباراجواي ومن المتوقع أن يتأهل رفاق ليونيل ميسي إلى الدور التالي بكل سهولة مع مشاركة قطر للمرة الأولى والقدرة على تخطي عقبتي كولومبيا وباراجواي برغم صعوبتهما.

منتخبات الصف الثاني في كوبا أمريكا 2019

بالنسبة لمنتخبات الصف الثاني والذي قد يتوقع البعض تتويجها باللقب في حال ظهور أي من المرشحين الأبرز بشكل سئ، يتصدر منتخب أوراجواي هذه القائمة بسبب الخبرة الكبيرة التي يمتلكها لاعبي المنتخب بقيادة المدرب المُحنك "تاباريز" بالإضافة إلى وجود قائد مثل جودين في خط الدفاع بالإضافة إلى الثنائي الخطير لويس سواريز وأدينسون كافاني في خط المقدمة.

يقع منتخب أوراجواي البطل التاريخي لهذه المسابقة بمعدل 15 لقب في المجموعة الثالثة التي تضم كل منتخبات الإكوادور، تشيلي واليابان وسيسعى لتعويض الإخفاق في 2016 عندما خرج من دور المجموعات بعد أن حل ثالثاً في المجموعة الثالثة التي كان بها منتخبات المكسيك، فنزويلا وجامايكا وذلك برصيد ثلاث نقاط فقط.

يعتبر منتخب كولومبيا والذي يقدم كرة هجومية رائعة برفقة المدرب الأرجنتيني بيكرمان من منتخبات الصف الثاني والتي لن يكون تحقيقها للبطولة بالمفاجأة الكبرى، خاصةً مع وجود بعض الأسماء الرنانة في تشكيل المنتخب وعلى رأسهم خاميس رودريجز وفالكاو، وفي النسخة الماضية كان المنتخب الكولومبي قد تمكن من التأهل إلى نصف النهائي قبل أن يودع المسابقة عقب الخسارة أمام تشيلي بهدفين نظيفين، قبل أن يفوز بالمركز الثالث على حساب الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي النسخة القادمة سيتواجد في المجموعة الثانية والتي تضم منتخبات الأرجنتين، قطر وباراجواي ولن تكون المنافسة على البطاقة الثانية سهلة أبداً في ظل وجود خصم لطالما كان عنيداً بسبب القوة البدنية الكبيرة التي يمتكلها مثل المنتخب الباراجوياني.

يعد المنتخب البيروفي أحد أمتع المنتخبات في العالم في الوقت الراهن، وكان قد قدم أدءاً مميزاً للغاية في كأس العالم الأخير بروسيا لذا يجب اعتباره أحد المرشحين للفوز بالبطولة بسبب قدرته على مجاراة أي خصم، حتى أنه ودع منافسات نسخة 2016 بصعوبة شديدة في ربع النهائي بعد الخسارة أمام كولومبيا بركلات الجزاء والفضل يعود للساحر "ريكاردو جاريكا".

منتخبات الحصان الأسود في كوبا أمريكا 2019

لا تملك بقية المنتخبات حظوظ قوية في الفوز ببطولة كوبا أمريكا، ولكن هناك من يملك ولو فرصة ضعيفة لتحقيق المعجزة ولكن حتى إن لم تحدث سيلقب هذا أو ذاك المنتخب الذي كان قريباً من صناعتها بالحصان الأسود، وبالنسبة للبطولة المُتظرة فهناك ثلاثة فرق يمكن أن تحقق المفاجأة وترتفع معها التوقعات مع انطلاق البطولة.

يعتبر منتخب فنزويلا أحد هذه المنتخبات المرجح لها أن تقلب الطاولة على رؤوس كل المتابعين، لأنه يمتلك بعض اللاعبين الرائعين مثل روندون مهاجم نيوكاسل يونايتد ومارتينيز مهاجم فريق أتالانتا الأمريكي، بالإضافة إلى الجيل الرائع الذي تمكن منذ عامين من التأهل إلى نهائي كأس العالم للشباب بقيادة الحارس الواعد للغاية "ويلكير فارينييز"

سيتواجد المنتخب الفنزويلي في المجموعة الأولى برفقة كل من البرازيل، بيرو وبوليفيا، ومن المتوقع أن ينافس على البطاقة الثانية مع المنتخب البيروفي، وبإمكانه التأهل إلى ربع النهائي مثلما فعل في النسخة الماضية قبل أن يخسر بنتيجة ثقيلة أمام الأرجنتيني برباعية مقابل هدف ويودع البطولة.

يسعى المنتخب الباراجوياني لتقديم بطولة مميزة ومغايرة تماماً لما حدث في 2016 بعد الخروج المهين من دور المجموعات عقب الحصول على نقطة وحيدة، ويأمل في أن يقوده المدرب الأرجنتيني "إدواردو بيريزو" مدرب إشبيلية سابقاً في أن يقوده لانطلاقة جديدة وتقديم مستوى مميز على غرار ما يفعله منتخبي بيرو وكولومبيا برفقة مدرب أرجنتيني الجنسية أيضاً.

يرغب المنتخب الإكوادوري برفقة المدير الفني الجديد الكولومبي "هيرنان جوميز" إلى تغيير الصورة السلبية المأخوذة عن الإكوادور في كوبا أمريكا بعد أن اعتاد المنتخب على توديع البطولة منذ الدور الأول باستثناء النسخة الأخيرة في 2016 والتي تأهل فيها إلى ربع النهائي، وسيقع في البطولة المقبلة في المجموعة الثالثة والأخيرة برفقة كل من اليابان، أوراجواي وتشيلي في مجموعة صعبة للغاية.

اقرأ أيضاً.. سانشيز: الإرهاق أكثر من نخشاه في استعداد قطر لكوبا أمريكا

منتخبات غير مرشحة أبداً للفوز بكوبا أمريكا 2019

في كل بطولة توجد منتخبات لا تعتبر مرشحة للفوز باللقب ليس تقليلاً منها أو من قدرة أي فريق على كتابة التاريخ، ولكن لأن عامل الخبرة غير موجود والفوارق الفنية كبير للغاية بشكل لا يمكن تجاهله أبداً، بإمكانهما مجاراة أي منافس في أغلب أوقات المباراة أما التغلب عليه فسيكون بمثابة مفاجأة كبرى

إحدى الأسباب التي لا تجعل أي من المنتخبين الياباني والقطري مرشحاً هو صعوبة اعتيادهم على أجواء كرة القدم اللاتينية واختلافها الكبير عن الكرة الآسيوية ناهيك عن معدل الأعمار الصغير لمنتخب العنابي والذي يجعل الهدف الأساسي من المشاركة في البطولة هو اكتساب المزيد من الخبرات من أجل بناء جيل قادر على تشريف قطر عندما تستضيف كأس العالم في 2022.

أما المنتخب الثالث فهو بوليفيا والذي لا يملك أي لاعب محترف في أوروبا ويفتقر لاعبوه إلى الخبرة المطلوبة للمنافسة في البطولات الكبرى لذا ليس من المتوقع منه أن يقدم أي شيئاً استثنائياً في البطولة خاصةً وأنه يقع في المجموعة الأولى التي تضم كل من المستضيف "البرازيل"، بيرو وفنزويلا واللذان يملكا تشكيلة أفضل بمراحل من متخب بوليفيا.