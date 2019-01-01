سكالوني: ميسي محبوب من الجميع، الفريق يرغب بالفوز لأجله

المدرب يُدافع عن نجم التانجو

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

دافع ليونيل سكالوني عن نجم الأرجنتين "ليونيل ميسي" موضحًا أنه راضٍ تمامًا عن أدائه مع منتخب راقصي التانجو خلال بطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًا في البرازيل.

ولم يُقدم ميسي الأداء المطلوب في مشوار الأرجنتين في البطولة حتى الآن، وقد اعترف بذلك بنفسه مؤخرًا، ويأمل الجميع أن يظهر نجم برشلونة بمستواه الحقيقي خلال مواجهة البرازيل في نصف نهائي البطولة فجر الأربعاء.

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المدرب تحدث عن تلك القضية في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قائلًا "اعتدنا أن يُسجل ميسي 3 أهداف ويراوغ 5 لاعبين كل مباراة، نحن نطلب منه شيئًا مختلفًا. نحن أكثر من راضين عن أدائه. لقد تحمل المسؤولية تمامًا".

أضاف حول علاقة اللاعبين بنجم برشلونة "اللاعبون يحبون ميسي كثيرًا، حتى أنهم يقولون أنهم راغبون بالفوز بالبطولة لأجله".

تابع "اللاعب الأفضل في التاريخ ينقصه لقب مع الأرجنتين، لكننا جميعًا نريد الفوز باللقب، وليس هو فقط".

يُذكر أن ميسي لم يُسجل سوى هدفًا واحدًا للأرجنتين في البطولة، كان في المباراة الثانية ضد باراجواي والتي انتهت بالتعادل 1-1.