كوبا أمريكا | لاوتارو مارتينيز مُلهم الأرجنتين بعد تقييد ميسي

نجم هجوم الإنتر الشاب هو الهداف الحالي لمنتخب البيسيليستي وأفضل شريك لميسي

تويتر كتب | محمود عبد الرحمن | فيس بوك

لم يكن مقنعًا ولا جذابًا، لكنه كان في الأخير فوزًا، وهذا كان أكثر شيء تحتاجه الأرجنتين للحفاظ على آمالها في بطولة كوبا أمريكا.

الفوز المتعثر بهدفين نظيفين على قطر جنب الأرجنتين إهانة الخروج من الدور الأول للبطولة المقامة في البرازيل وتجنب مواجهة غضب الأنصار عند العودة للديار، ليضمن منتخب البيسيليستي وجوده في المنافسة لمدة أربعة أيام أخرى على الأقل.

ما إن كانوا قادرين على الاستمرار لأبعد من هذه المرحلة من عدمه، يعتمد ذلك على التحسن الذي يجب أن يطرأ على أدائهم من دور الثمانية فصاعدًا، والآمال بشكل عام لم تعد كبيرة على منتخب يُعاني بشكل حقيقي من نقص الجودة في صفوفه عدا خط الهجوم.

بفضل نجاح باهر من مهاجمه لوتارو مارتينيز في استغلال خطأ دفاعي من المنتخب القطري، جاء الهدف الأول الذي مهد الطريق لتأهل الأرجنتين، كان هذا هو الهدف الأول الذي نجحت الأرجنتين في تسجيله من اللعب المفتوح من البطولة بأكملها.

في الحقيقة فإن دور لوتارو في التأهل، كان من المباراة السابقة أمام باراجواي فهو من تسبب بركلة الجزاء التي سمحت لليونيل ميسي بتسجيل التعادل وبالتالي الحفاظ على فرصة الصعود، وتأكيدها أمام قطر.

كان لوتارو حاسمًا كالعادة مع تركيز الخصوم على ليونيل ميسي، والمتابع الجيد للأرجنتين في البطولة سيعرف أنه رفقة رودريجو دي بول أهم مكاسب الأرجنتين في البطولة.

مستقبل اللاعب البالغ من العمر 21 مع الأرجنتين يبدو مشرقًا، خاصة إن علمت أنه سجل 5 أهداف في 9 مباريات وهو معدل رائع للغاية يجعله الهداف الحالي.

بدأ كل شيء بالنسبة للهداف الشاب في عام 2018 الذي شهد استبعاده من القائمة النهائية لكأس العالم، لكنه أيضًا شهد انتقاله إلى أوروبا من بوابة الإنتر نظير 25 مليون يورو.

موسمه الأول في الإنتر لم يكن مستقرًا إلى حد بعيد حيث سجل 9 أهداف في 35 مباراة، لكنه يبقى مبشرًا، حيث تحمل عبء الهجوم في غياب مواطنه ماورو إيكاردي ويعتبر هو مستقبل هجوم النادي وبلاده معًا.

كانت مسيرته مع ريسينج قبل قدومه للإنتر تنم عن ما يمتلكه من قدرات تهديفية مميزة، خاصة منذ دخوله بدلاً من دييجو ميليتو، ومنذ تلك اللحظة سجل 27 هدفًا في 61 مباراة ليقتنع الإنتر بضمه.

لاتارو بهذا المعدل هو مستقبل هجوم الأرجنتين، وربما يكون الهداف التاريخي له في المستقبل ويتفوق على رقم ليونيل ميسي. هو مهاجم شرس بمواصفات أمريكية جنوبية حقيقية، وبالفعل فوالده يشبهه بالهداف الكولومبي راداميل فالكاو.

تبقى آمال الأرجنتين في البطولة مُعلقة على لاوتارو بشكل كبير، وتبدو أن شراكته مع أجويرو وميسي هي الأفضل، رغم أنه في رأيي يمثل الشريك الأفضل لميسي مع ضرورة إعادة النظر في عدم الاستفادة من باولو ديبالا بالشكل المطلوب.