كوبا أمريكا - سانشيز على أعتاب رقم قياسي أمام إكوادور

ما هو الرقم القياسي الذي يقترب سانشيز من تحقيقه

وصل أليكسيس سانشيز، لاعب منتخب تشيلي، إلى رقم قياسي أمام اليابان في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة في كوبا أمريكا.

تشيلي انتصرت برباعية نظيفة على اليابان لتتصدر المجموعة بالتساوي مع أوروجواي الذي انتصر على إكوادور.

وبعد الفوز الأول لتشيلي في الكوبا، فإن سانشيز وصل إلى 400 انتصار في مسيرته الكروية سواء مع المنتخب أو الفرق المختلفة التي لعب لها.

ولعب صاحب الـ 30 عامًا 719 مباراة حقق التعادل في 149 لقاء والخسارة في 170 مناسبة بالإضافة إلى 400 فوز.

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وكانت أفضل فترات اللاعب مع برشلونة بين 2011 و2014 بتحقيقه 99 فوزًا ثم مع أرسنال بواقع 95 انتصارًا و48 مع أودنيزي و31 مع كولو كولو بجانب 25 مع مانشستر يونايتد و22 رفقة كولريلوا و17 مع ريفير بليت.

كما حقق 63 انتصارًا رفقة منتخب بلاده.

وقد يكسر سانشيز حاجز الـ 400 انتصارًا حال نجح في الفوز على إكوادور بالجولة الثانية من الكوبا.