كوبا أمريكا | تياجو سيلفا: التنظيم سيء والملاعب لا تصلح

تعرف على انتقادات تياجو سيلفا لتنظيم كوبا أمريكا

انتقد تياجو سيلفا، مدافع منتخب البرازيل، ملعب مباريات كوبا أمريكا وتنظيم البطولة مطالبًا بالتحسين في المواجهات المتبقية.

صاحب الـ 34 عامًا سبق وانتقد ارتفاع أسعار تذاكر المباريات بعد المباراة الافتتاحية أمام بوليفيا.

وقال سيلفا في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الأرجنتين: "الجميع يرى حالة أرضية الملعب وهي أسوأ أرضية يمكن أن تقام عليها المباريات، الجمهور غاب في البداية بسبب سعر التذاكر وبعد خفضها ظهروا بقوة. كما أنّ التعامل في الفنادق سيء للغاية وبالأخص في مدينة ساو باولو".

وتابع: "علينا إيجاد حل لهذه المشاكل قبل انطلاق نصف النهائي وبالأخص فيما يتعلق بأرضية الملعب".

مدافع باريس سان جيرمان عبّر عن اندهاشه من عدم وجود وقت إضافي في ربع النهائي، مشيرًا إلى أنّ هذا الامر جعل المهمة سهلة للفريق الذي لا يرغب في الفوز ويؤجل الحسم لركلات الترجيح.

بالتأكيد هناك هدف لن تنساه للساحر البرازيلي خلال مشواره مع السامبا🤔 pic.twitter.com/bTCYOYAbgo — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 30, 2019

وأوضح: "الأمر أصبح أكثر صعوبة، فطوال الـ 90 دقيقة يتراجع المنافس وأرضية الملعب لا تساعد والأمور تسوء في البطولة".

واختتم: "علينا إيجاد أفضل وسيلة ممكنة لتحسين شكل البطولة في المباريات المتبقية لأن التنظيم الحالي غير مقبول على الإطلاق".

وكان رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، روجيريو كابوكلو، متواجد في المؤتمر الصحفي واستمع لانتقادات سيلفا.

جدير بالذكر أنّ البرازيل تضرب موعدًا مع الأرجنتين فجر الأربعاء المقبل.