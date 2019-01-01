كوبا أمريكا - التاريخ دائم الابتسام للبرازيل أمام جماهيرها في النهائيات

بشرة خير لعشاق السامبا قبل مواجهة بيرو مساء الليلة

فيسبوك تويتر بلال محمد

ساعات قليلة تفصلنا عن نهائي كأس كوبا أمريكا، والذي تستضيف فيه البرازيل تشيلي، على ملعب ماراكانا، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتعد هذه المرة الخامسة التي تستضيف فيها البرازيل البطولة بعد أعوام، 1919، 1922، 1949، في حقبة كأس أمريكا الجنوبية، و1989 في حقبة كوبا أمريكا.

منذ انطلاق المسابقة عام 1916 وحتى نسخة نهاية نسخة 1967 كانت تسمي بكأس أمريكا الجنوبية، وفيها كانت تلعب المباريات على مجموعة واحدة والأكثر جمعاً للنقاط يحقق اللقب، يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين والتعادل نقطة والخسارة دون أي نقطة، ومنذ نسخة 1975

المباراة ستكون النهائي الأول بين الطرفين، إذ لم يجمع بينهما أي نهائي سابق منذ انطلاق البطولة في 1916 بالأرجنتين.

المنتخبان لعبا معاً في دور المجموعات، وانتهت مباراتهما بفوز أصحاب الأرض بخماسية نظيفة، لتتصدر البرازيل المجموعة وتتأهل بير كأفضل صاحبة مركز ثالث.

البطولة اقتربت من نهايتها ⌛️



برأيك من الأقرب لحسم لقب كوبا أمريكا 🏆



البرازيل 🇧🇷 أم بيرو 🇵🇪 pic.twitter.com/qmXH8swr0R — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 4, 2019

وفي الأدوار الإقصائية أخرجت البرازيل باراجواي بركلات الترجيح، ثم فازت على الأرجنتين بهدفين دون رد، وتمكن بيرو الحصان الأسود للبطولة من إقصاء أوروجواي في ربع النهائي بركلات الترجيح، في مفاجأة كبيرة تمكنت بيرو من الفوز على تشيلي بثلاثية نظيفة.

تاريخياً يبتسم الحظ لراقصي السامبا عندما تكون البطولة على أرضهم، حيث لم تعرف البرازيل طعم خسارة اللقب على أرضها طيلة تاريخها في كوبا أمريكا، سنتعرض معاً في التقرير التالي تاريخ البطولات التي استضافتها البرازيل، وكيف وصلت إلى النهائي فيها.

بطولة 1916

النسخة الثالثة من البطولة ولأول مرة تستضيفها البرازيل بمشاركة أربعة منتخبات البرازيل وأوروجواي والأرجنتين وتشيلي.

تم لعب البطولة بنظام النقاط، وتعادل كلاً من البرازيل والأوروجواي في النقاط حيث جمع كل منتخب خمس نقاط بعد لعب ثلاث مباريات، وتقرر إقامة مباراة فاصلة.

ويوم 29 مايو 1919، حقق راقصو السامبا أول لقب لهم في كوبا أمريكا بعد التغلب على أوروجواي بهدف نظيف، في المباراة التي وصلت إلى الأشواط الإضافية بهدف سجله آرثر فريدنريتش.

بطولة 1922

المرة الثانية التي تستضيف البرازيل فيها البطولة، شارك خمسة منتخبات وهم أوروجواي والبرازيل وتشيلي والأرجنتين وباراجواي.

وكما هو الحال في نظام البطولة السابقة، تم لعبها من مجموعة واحدة، ويلعب كل فريق أمام الأخر والأكثر جمعاً للنقاط يتوج باللقب.

ولكن في نهاية الأمر تساوي كلاً من أوروجواي والبرازيل وباراجواي، في النفاط بخمس نقاط لكل منتخب، ولكن قرر منتخب أوروجواي الانسحاب بسبب التحكيم، لتقام مباراة فاصلة من جديد.

في يوم 22 أكتوبر استضاف استاد استاد لارانجيراس، نهائي البطولة، والذي حسمه أصحاب الأرض لصالحهم بثلاثية نظيفة سجلها كلاً من نيكو هدفاً، وفورميجا هدفين.

بطولة 1949

كانت آخر النسخ التي تستضيفها الأراضي البرازيلية، في حقبة كأس أمريكا الجنوبية، وشارك خلالها ثمانية منتخبات وهم البرازيل وباراجواي وبيرو وبوليفيا وتشيلي وأوروجواي والإكوادور وكولومبيا.

كانت نسخة استثنائية في عدد الأهداف، حيث سجل لاعبو البرازيل 39 هدفاً خلال سبع مباريات لعبوها قبل المباراة الفاصلة، كانت النتيجة الكبرى أمام بوليفيا عندما فازوا بعشرة أهداف لهدف.

وفي نهاية جدول البطولة وبالرغم من التفوق الكاسح للبرازيل في عدد الأهداف، إلا أنها تساوت مع باراجواي في عدد النقاط برصيد 12 نقطة لكل فريق، فتقرر لعب مباراة فاصلة.

يوم 11 مايو 1949 استضاف ملعب فاسكو دا جاما، نهائي البطولة، والذي افترست فيه البرازيل نظيرتها باراجواي بسبعة أهداف دون رد لتحقق ثالث ألقابها على أرضها ووسط جمهورها.

بطولة 1989

آخر النسخ التي استضافتها البرازيل من البطولة، وشارك فيها عشرة منتخبات وهم بالكامل دول اتحاد قارة أمريكا الجنوبية، تم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى المجموعة النهائية، ومتصدرها يحقق اللقب.

المجموعة الأولى شارك فيها كلاً من باراجواي والبرازيل وكولومبيا وبيرو وفنزويلا، وتأهل عنها كلاً من البرازيل وباراجواي.

وفي المجموعة الثانية شارك الأرجنتين وأوروجواي، وتشيلي والإكوادور وبوليفيا، وتأهل عنها الأرجنتين وأوروجواي.

وفي الجولة الأخيرة تصدر أصحاب الأرض المجموعة بالعلامة الكاملة، بعد الفوز على الأرجنتين بهدفين دون رد، ثم بثلاثية في شباك باراجواي، وأخيراً يوم 16 يوليو على ملعب الماراكانا هدف نظيف في شباك أوروجواي بتوقيع روماريو يهدي البطولة لأصحاب الأرض.