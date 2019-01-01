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حارس باراجواي يحقق إنجازاً خاصاً في كوبا أمريكا رغم توديع البطولة

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Getty Images
تألق كبير لفيرنانديز
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

خرج روبرتو جاتيتو فيرنانديز، حارس باراجواي، برقم مميز من بطولة كوبا أمريكا رغم وداع منتخب بلاده للبطولة على يد البرازيل في ربع النهائي.

باراجواي خسرت فجر الجمعة بركلات الجزاء أمام البرازيل بعد التعادل السلبي، في مباراة تألق فيها فيرنانديز وأبعد عدة فرص محققة لأصحاب الأرض.

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ورغم عدم انتصار باراجواي في أي مباراة، ولكن فيرنانديز خرج في المباريات الأربع التي لعبتها البلاد بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

وتعادلت باراجواي 2-2 مع قطر، ثم 1-1 أمام الأرجنتين، ثم خسرت من كولومبيا 0-1، قبل الخسارة بركلات الترجيح من البرازيل.

فيرنانديز ليس بالغريب عن الملاعب البرازيلية، إذ يلعب في الدوري المحلي مع نادي بوتافوجو.

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