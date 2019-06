كوبا أمريكا | الأرجنتين لا تخسر حينما تسجل أولًا بالقرن الحالي

يمتلك منتخب الأرجنتين سجلًا جيدًا في بطولة كوبا أمريكا في الأدوار الإقصائية خلال القرن الحادي والعشرين.

الأرجنتين نجحت في التقدم على فنزويلا بالشوط الأول بهدف نظيف سجله لوتارو مارتينيز بربع النهائي وانتصرت في النهاية بهدفين.

ولم يعرف التانجو الهزيمة في مباراة بكوبا أمريكا حينما يتقدم في النتيجة منذ نسخة 1999 حينما خسر أمام البرازيل بهدفين لهدف.

وخرج في مباراة واحدة فقط متعادلًا وكانت ضد باراجواي في 2015 وانتهت 2-2.

9 - 🇦🇷 won each of their last 9 games in which they scored the opening goal; the last time they failed to win was in 2015, against 🇵🇾 (2-2), and the last time they lost was in 1999 quarter-finals, against 🇧🇷 (1-2). Derby? #CopaAmerica pic.twitter.com/pFHvMSpORV