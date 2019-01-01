كواليس ترك أليجري ليوفنتوس - نيدفيد هدد بالرحيل

انقسام في الإدار ورحيل أليجري في النهاية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير صحفية إيطالية الكواليس حول قرار رحيل ماسيمليانو أليجري من تدريب يوفنتوس والانقسام بين أعضاء مجلس الإدارة بخصوصه.

وأعلن يوفنتوس مساء الجمعة رحيل أليجري عن تدريبه بحلول نهاية الموسم الجاري، ولم يكشف بعد عن من سيخلفه بالمنصب.

وذكرت "كوريري دي لا سيرا" أن نائب الرئيس بافل نيدفيد هدد الرئيس أندريا أنييلي بالرحيل في حال قرر استمرار أليجري بمنصبه.

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ينتظرنا ميركاتو قوي على مستوى المدربين قبل بداية الموسم المُقبل 🔥



هل هناك مدرب من بين هؤلاء تتمنى أن يقود فريقك المفضل؟ 👀 pic.twitter.com/5bxN6KdgY2 — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 17, 2019

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وأشار التقرير أن أنييلي كان مؤيد لفكرة استمرار أليجري، ولكن واجه معارضة نيدفيد والمدير الرياضي فابيو باراتيتشي.

أسباب الخلاف بحسب التقرير هي خروج يوفنتوس على يد أياكس في دوري الأبطال، بالإضافة لمطالبة أليجري ببيع عدداً من نجوم الفريق والتعاقد مع آخرين.

وبحسب الصحف، فأليجري طلب بيع باولو ديبالا، ماريو ماندجوكيتش، ميراليم بيانتش، دوجلاس كوستا، وجواو كانسيلو.

ويلعب يوفنتوس مساء الأحد أمام أتالانتا ضمن الجولة 37 للدوري الإيطالي، المباراة التي ستكون الأخيرة لأليجري على ملعب "أليانز" بتورينو.