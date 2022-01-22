كواليس التحقيق مع كنو .. موقف مفاجئ من الهلال والنصر

خضع محمد كنو لاعب نادي الهلال للتحقيق من جانب لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم بعد أن قام بالتوقيع على لنادي النصر ثم تجديد عقده مع الهلال.

محمد كنو أثار جدلًا واسعًا في الشارع السعودي خلال الأيام الماضية، بسبب واقعة توقيعه على عقد انتقاله إلى النصر في الفترة الحرة، ثم تجديد عقده مع نادي الهلال، وهو الأمر الذي قد يوقعه في أزمة كبيرة.

ماذا حدث في جلسة التحقيق مع محمد كنو؟

أكدت صحيفة "الرياضية" على أن لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، استدعت كنو لاعب الفريق الأسبوع الماضي، من أجل الاستماع إلى أقواله على خلفية توقيعه عقدين مع ناديي الهلال والنصر.

وأضافت الصحيفة، أن محمد كنو كان متجاوبًا مع الاحتراف في كل ما يخص الملف، ولم تطلب اللجنة من ناديي الهلال والنصر حضور أحدًا فيهما إلى مقرها، واكتفت بإرسالة إفادة كتابية للطرفين.

واستمعت اللجنة لكل أقوال محمد كنو، على أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، بعد السماع لأقوال مسؤولي الهلال والنصر خلال الأيام القادمة.

ما هو موقف الهلال والنصر من كنو؟

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي الهلال ردًا على الإفادة المرسلة من لجنة الاحتراف، أنه لم يكن يعلم شيئًا عن مفاوضات النصر مع لاعبه، ولم يُبلغ بذلك سواء من لجنة الاحتراف أو نادي النصر بالتوقيع مع اللاعب.

الهلال أكد على أنه وقع مع لاعبه محمد كنو بصيغة نظامية، من أجل تجديد عقده المستمر مع الزعيم خلال الوقت الحالي.

وأكد نادي النصر على أنه لم يصله أي خطاب من لجنة الاحتراف، تطلب فيه إفادة حول الموضوع، موضحًا أنهم خاطبوا اللجنة في وقت سابق عندما تم التوقيع مع اللاعب، وأن جميع إجراءاتهم سليمة.

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