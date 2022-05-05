كواليس التحقيقات .. محمد كنو يورط النصر أمام الاحتراف

كشفت تقارير صحفية، عن تفاصيل ما قاله محمد كنو لاعب وسط نادي الهلال، خلال التحقيق معه أمام لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، على خلفية توقيعه للنصر ثم تجديد عقده مع الهلال.

قرارات قوية في قضية النصر ضد الهلال وكنو

قضية النصر وكنو والهلال كانت الشغل الشاغل للوسط الرياضي السعودي منذ يناير الماضي، وسط استنكارات من النصراويين لتأخر الجهات المسؤولة في إصدار القرارات.

اللاعب دخل الفترة الحرة في عقده مع الزعيم في يناير الماضي، ودخل في مفاوضات مطولة مع ناديه لتجديد العقد، لكن اختلف الطرفان في الأمور المالية.

هنا دخل العالمي على الخط وقدم عرضًا مغريًا لكنو، ليقوم الأخير بالفعل بالتوقيع على عقود ارتداء القميص الأصفر في نهاية الموسم الجاري، في صفقة انتقال حر.

لكن بعدها نجح الهلال في إقناع كنو بالتجديد، وبالفعل وقع على عقود بقائه في القلعة الزرقاء، ليخالف اللوائح بالتوقيع لناديين في آن واحد.

النصر قدم شكوى رسمية للجهات المسؤولة، لتقوم غرفة فض المنازعات قبل يومين بإنصافه، وإيقاف كنو وحرمان الهلال من التعاقدات، بجانب إجبارهما على دفع تعويض مادي للعالمي. (طالع التفاصيل)

كيف ورط كنو النصر أمام لجنة الاحتراف؟

وأشارت صحيفة "الجزيرة" السعودية، إلى أن محمد كنو أكد خلال جلسته أمام لجنة الاحتراف، على أن نادي النصر تفاوض معه قبل دخوله الفترة الحرة.

وأضافت الصحيفة أن كنو قام بتقديم إقرارًا بأنه غير مسؤول عن ما قدم للجنة باسمه، وأنه قام بالتوقيع على ورقة دون أي محتوى، وتم استخدامها.

محمد كنو قام بإخلاء مسؤوليته من هذه الورقة، في إقرار رسمي حمل توقيعه وبصمته، كما ذكرت الصحيفة السعودية، ليورط نادي النصر.

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