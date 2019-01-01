كوالياريللا يدخل التاريخ ويعدل رقم باتيستوتا القياسي

كوالياريللا يواصل تسجيل الأهداف ويعدل رقم الأسطورة باتيستوتا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

نجح النجم الإيطالي فابيو كوالياريللا في تحطيم رقم الأسطورة الأرجنتينية جابرييل عمر باتيستوتا، وذلك بعدما سجل في 11 مباراة متتالية في الدوري الإيطالي.

وسجل فابيو كوالياريللا هدفًا رائعًا لفريقه سامبدوريا في شباك ضيفه أودينيزي، وذلك لحساب الجولة الحادية والعشرين من منافسات الكالتشيو.

وسجل كوالياريللا في المباراة الحادية عشر له على التوالي في منافسات الدوري، ليحطم بذلك رقم جابرييل باتيستوتا الذي ظل صامدًا لسنوات.

11 - Fabio #Quagliarella has scored in 11 consecutive Serie A games played, the joint-longest such run in the history of the competition, equalling Gabriel Omar Batistuta (11 in a row in 1994). Olympus. #SampdoriaUdinese pic.twitter.com/vUlIJrxw2N — OptaPaolo (@OptaPaolo) ٢٦ يناير ٢٠١٩

ظل رقم باتيستوتا صامدًا لمدة خمسة وعشرين عامًا، إذ يعود هذا الرقم القياسي إلى موسم 1994 حين كان يلعب باتيستوتا بقميص نادي فيورنتينا.

وبهدفه اليوم احتل فابيو كوالياريللا صدارة هدافي الكالتشيو للموسم الحالي، متفوقًا بذلك على كل من كريستيانو رونالدو وكريستوف بيوتيك المنتقل حديثًا إلى ميلان.

يذكر أن فابيو كوالياريللا كان قد حقق لقب الدوري الإيطالي من قبل حينما كان يلعب في صفوف السيدة العجوز يوفنتوس.