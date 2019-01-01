كوالياريللا بعد معادلة رقم باتيستوتا التاريخي: لم أتوقع هذا يومًا

كوالياريللا يتحدث بمشاعره بعد معادلة رقم باتيستوتا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أعرب النجم الإيطالي فابيو كوالياريللا عن سعادته بمعادلة الرقم القياسي لعدد المباريات المتتالية التي يسجل فيها في الدوري الإيطالي والمسجل باسم جابرييل باتيستوتا.

وكان كوالياريللا قد قاد سامبدوريا لانتصار علريض على حساب ضيفه أودينيزي بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل كوالياريللا هدفي فريقه الأول والثاني، ليسجل بذلك في الجولة الحادية عشر له تواليًا على مستوى الكالتشيو معادلًا رقم باتيستوتا الذي حققه مع فيورنتينا موسم 1994.

وعقب المباراة، تحدث كوالياريللا حول سعادته بهذا الإنجاز الذي لم يحلم به يومًا، مؤكدًا أنه يعد أحد أكثر الأشياء التي سيفخر بها بعد نهاية مسيرته.

وأضاف كوالياريللا: "في كل مباراة أفكر في تقديم أقصى ما لدي، ولكنني لم أتوقع منذ 11 جولة أنني سأسجل بهذا الشكل المتتالي وأعادل هذا الرقم الكبير"

يذكر أن كوالياريللا بهدفيه اليوم في شباك أودينيزي أصبح هدافًا للدوري الإيطالي على مستوى الموسم الحالي برصيد 15 هدفًا.