كوالياريلا يدخل التاريخ ويعادل رقم باتيستوتا القياسي

نجح النجم الإيطالي فابيو كوالياريللا في تحطيم رقم الأسطورة الأرجنتينية جابرييل عمر باتيستوتا، وذلك بعدما سجل في 11 مباراة متتالية في الدوري الإيطالي.

وسجل فابيو كوالياريللا هدفًا رائعًا لفريقه سامبدوريا في شباك ضيفه أودينيزي، وذلك لحساب الجولة الحادية والعشرين من منافسات الكالتشيو.

وسجل كوالياريللا في المباراة الحادية عشر له على التوالي في منافسات الدوري، ليحطم بذلك رقم جابرييل باتيستوتا الذي ظل صامدًا لسنوات.

