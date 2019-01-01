نهاية المسلسل - القبض على مطارد كوالياريلا

مسلسل مرعب استمر لعدة سنوات عاشه النجم الإيطالي

كشفت تقارير إيطالية أن تم القبض على الشرطي الذي طارد النجم الإيطالي ومهاجم سامبدوريا فابيو كوالياريلا في السنوات الأخيرة.

وعاش كوالياريلا سنوات من الرعب بسبب الرجل الذي كان يهدده بنشر صور مزيفة له وتهديده بالقتل هو وعائلته، ودفعه لترك مدينة نابولي في 2010.

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وذكرت "لا ريبوبليكا" أن الشرطة ألقت القبض على الشرطي أنطونيو بيكولو بعد إثبات تهمة التعقب والتهديد التي كان يحاكم على أساسها.

وتم إدانة بيكولو بتهمة التحايل والتزييف وأعمال إجرامية عن الفترة بين 2006 و2010، ليس فقط بحق كوالياريلا، ولكن أيضاً أفراد آخرين.

وأفاد التقرير أن الشرطي تم القبض عليه نهائياً، وذلك بعدما تم منعه من العمل قبل ثلاثة سنوات.

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ويلعب كوالياريلا حالياً مع سامبدوريا، ونجح بالتتويج بلقب هداف الدوري الإيطالي بألوانه الموسم الفائت.