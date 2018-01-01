تألق كوالياريلا يعيد إدخاله في حسابات مانشيني

المهاجم المخضرم لا يتوقف عن التسجيل

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أثار تواجد روبيرتو مانشيني، مدرب إيطاليا، في مدرجات مباراة إمبولي وسامبدوريا مساء السبت الحديث عن استدعاء محتمل لفابيو كوالياريلا، مهاجم سامبدوريا، لصفوف المنتخب من جديد.

ويقدم كوالياريلا موسماً مميزاً مع سامبدوريا حالياً بوصوله إلى عشرة أهداف جعلته ثالثة على لائحي هدافي الدوري الإيطالي بعد انقضاء 17 أسبوعاً.

وسجل كوالياريلا هدفاً في انتصار فريقه على إمبولي بنتيجة أربعة أهداف لهدفين تحت أنظار مانشيني الذي ذكرت التقارير أنه يضع صاحب الخمسة وثلاثين عاماً في حساباته. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وكان هدف مباراة إمبولي هو الثامن على التوالي لكوالياريلا في الأسابيع السبعة الأخيرة بالمسابقة منذ مباراة ميلان في الأسبوع الحادي عشر.

وسبق لكوالياريلا تمثيل المنتخب الإيطالي في 25 مباراة وسجل سبعة أهداف وكان ضمن التشكيلة التي مثلت الأتزوري في مونديال 2010.

ويملك كوالياريلا مشواراً مميزاً مع الأندية الإيطالية أبرزها يوفنتوس، نابولي، تورينو، أودينينزي، وسامبدوريا.