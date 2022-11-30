كوارث تنظيمية .. الجمهور السعودي يستنجد بالمسحل قبل ساعات من لقاء المكسيك

شكاوى بالجملة من قبل الجمهور السعودي قبل مواجهة المكسيك، قد تؤثر على الحضور الجماهيري للمباراة

أزمة كبيرة يعيشها الجمهور السعودي قبل ساعات قليلة من المواجهة المصيرية أمام المكسيك، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات في كأس العالم قطر 2022.

المباراة من المقرر أن تقام في تمام الساعة العاشرة مساءً اليوم الأربعاء، بتوقيت المملكة السعودية، لكن يبدو أن هناك عوائق تحول دون حضور جماهيري كبير لمساندة الأخضر في المباراة.

عديد المناشدات خرجت عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خلال الساعات الماضية، من قبل الجماهير موجهة لياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد الكارثة التنظيمية التي يعانون منها بسبب تطبيق "قدام".

الجماهير أكدت أنها قامت بشراء التذاكر قبل أيام عبر التطبيق ودفعت المقابل المادي بالفعل، لكن حتى الآن لم يصلها التذاكر بعد.

الإعلامي أحمد عسيري واحد ممن يعانون من هذه الأزمة، إذ كتب عبر حسابه: "اشتريت التذاكر من فترة طويلة .. و كل يوم تقريبًا أتواصل معكم و مع التطبيق لحل المشكلة .. والرد واحد أنها بتوصل يوم المباراة .. و إلى الآن ما وصلت .. أتمنى أنها تكون مشكلتي فقط .. لأني أقدر أتعامل معها.. لكن أتمنى التعامل مع شكاوي الباقين بجدية أكبر".

وأضاف: "إلى الأستاذ ياسر المسحل .. اتمنى فعلًا تتداركون الوضع مع تهريج تطبيق قدام ..الآلاف حاضرين للمباراة و التذاكر لم تصل لعدد كبير منهم .. ابحث عن اسم التطبيق في تويتر لتشاهد حجم الكارثة التنظيمية التي أحدثوها".

حبايبنا ..



اشتريت التذاكر من فترة طويلة .. و كل يوم تقريباً اتواصل معكم و مع التطبيق لحل المشكلة .. و الرد واحد انها بتوصل يوم المباراة .. و الى الان ما وصلت .. اتمنى انها تكون مشكلتي فقط .. لأني اقدر اتعامل معها.. لكن اتمنى التعامل مع شكاوي الباقين بجدية اكبر @SaudiNTFans — احمد عسيري (@ahmadassiri1) November 30, 2022

وتبين من تفاعل الجماهير مع تغريدة عسيري أن هذه الأزمة واجهت الكثيرين منذ المباراة الأولى أمام الأرجنتين، دون أن يحصلوا على تذاكر ولم يتم رد الأموال لهم حتى هذه اللحظة.

مسؤولو تطبيق & حملة قدام..



أعضاء الاتحاد السعودي..



ما عندي أدنى شك إنكم مجموعة مهرجين، وإنكم أسوأ من استلم تنظيم تذاكر ورحلات الجماهير. — Sir. Khaled 🇸🇦 (@Sir7Khaled) November 29, 2022

@AbdulazizTF @SaudiNTFans سمو الامير اسعد الله مساءك بكل خير ، احيطكم علماً بأنني قمت بشراء تذاكر مباراة منتخبنا اما المكسيك عبر تطبيق قدام من اسبوعين ماضية ولم يتم ارسال التذكرة لي حتى الان علما بانني قمت بدفع مبالغ باهضة قيمة السكن والطيران وحاولت مراراً التواصل معهم دون جدوى — عبدالله الشيحة (@AbdullahMSH11) November 29, 2022

انا شريت ٤ تذاكر بقيمة ٣٨٠٠ مباراة الارجنتين وماوصلتني ولم يتم ادخالي الملعب بل والمصيبة الاكبر فاتتنا المباراة — عبادي بس (@3bady_g) November 30, 2022

يذكر أن تطبيق "قدام" تم إطلاقه من قبل مجلس جمهور المنتخب السعودي قبل انطلاق المونديال، بهدف تسهيل حجز رحلات الطيران وتذاكر المباريات على الجمهور.