كوادرادو يقترب من تجديد عقده والانتقال إلى مركز جديد

يوفي يخطط لاستعماله كظهير أيمن بحسب التقارير..

أكدت تقارير صحفية اقتراب يوفنتوس من تجديد عقد خوان كوادرادو جناح الفريق، وذلك في العام الأخير لعقد اللاعب.

ويبلغ كوادرادو من العمر 31 عاماً، ولم يلعب سوى 19 دقيقة في مباراتين تحت قيادة المدرب الجديد ماوريتسيو ساري في الدوري الإيطالي.

وقال كوادرادو عن ذلك الأمر في تصريحات سابقة:"أنا سعيد وأشعر بالامتنان، لدي عام في عقدي مع يوفنتوس، بمجرد عودتي لدينا اجتماع وسنرى ما سيحدث، الآن أنا بين يدي الرب لاتخاذ القرار الأفضل".

وتؤكد التقارير أن كوادرادو سيلعب كظهير أيمن تعويضاً لرحيل جواو كانسيلو إلى مانشستر سيتي، وذلك رغم وصول دانيلو ووجود ماتيا دي تشيليو.

ويتراجع كوادرادو في ترتيب الخيارات الهجومية في وجود دوجلاس كوستا وفيديريكو برناردسكي وأيضاً كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا.