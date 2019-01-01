كوادرادو مرشح للمشاركة أمام أتلتيكو مدريد بسبب الإصابات

بعد إصابة دوجلاس كوستا وهيجواين.. ساري قد يستعين بكوادرادو من أجل مواجهة أتليتيكو مدريد

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

ذكرت مصادر مقربة من نادي يوفنتوس أن الخيار قد وقع على النجم الكولومبي خوان كوادرادو من أجل المشاركة أساسيًا في مباراة الفريق أمام أتلتيكو مدريد ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وانضم النجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين بالأمس إلى قائمة المصابين في يوفنتوس والتي اتسعت لتشمل 5 لاعبين على الرغم من مرور 3 جولات فقط من عمر الدوري الإيطالي.

ويعاني هيجواين من مشاكل في الفخذ، ومن المفترض أن يخضع للفحوصات الطبية النهائية لتحديد إمكانية مشاركته في مواجهة الروخيبلانكوس من عدمها، في الوقت الذي تبدو فيه فرصه ضئيلة للحاق بها.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 16, 2019

وسيغيب أيضًا كل من ماتيا دي تشيليو ودانيلو وميراليم بيانيتش ودوجلاس كوستا، حيث ستجبر الغيابات ساري على الدفع بلاعبين لأول مرة هذا الموسم.

وعلى الأرجح، وفي ظل غياب كوستا وهيجواين، سيتم الاعتماد على خوان كوادارادو بشكل أساسي لأول مرة هذا الموسم في مباراة أتلتيكو مدريد.

هيجواين ينضم إلى قائمة مصابي يوفنتوس قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

يذكر أن يوفنتوس سيلعب أمام أتلتيكو مدريد في واندا ميتروبوليتانو مساء الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، ثم سيعود لاستضافة هيلاس فيرونا في منافسات الدوري الإيطالي الأسبوع المقبل.