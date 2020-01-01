كوادرادو: لا أتصور كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي سويًا

خوان كوادرادو يتحدث عن الرحيل المحتمل لليونيل ميسي عن برشلونة وإمكانية انضمامه لكريستيانو رونالدو في يوفنتوس.

أكد النجم الكولومبي خوان كوادرادو لاعب يوفنتوس أنه لا يتصور انضمام الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة لصفوف فريقه في الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح شبكة "ESPN" وأكد خلالها أن الموقف الحالي لميسي يشبه ذلك الخاص برونالدو قبل عامين.

وقال كوادرادو: “لا يمكنني تصور ذلك على الإطلاق، هذه هي الحقيقة لكن مثلما كان الوضع مع رونالدو العديد من الأشخاص لم يصدقوا قدومه ليوفنتوس حتى وصل".

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وأضاف عن مستقبله في الفريق: "لم أتحدث مع أندريا بيرلو بعد، لكن عندما يحين ذلك الوقت سأقول له أي أحب أن ألعب وأين أشعر بالراحة أكثر في الملعب".

وأكمل: "أتمنى أن كونه كان لاعبًا رائعًا يساعد الفريق في الفترة المقبلة، ويساهم في فوزنا بالكثير من البطولات سويًا".

وكانت ميسي قد طالب برشلونة بالرحيل في رسالة رسمية، لكن الإدارة ترفض طلبه بشكل قاطع، حيث يمتد عقده لنهاية الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن ميسي يعتمد على أحد بنود تعاقده التي تسمح له بالرحيل مجانًا نهاية كل موسم، بينما تؤكد الإدارة أن ذلك البند انتهى بنهاية يونيو الماضي.