كهربا يغادر مصابًا في لقاء الأهلي وبيراميدز

كهربا لم يتمكن من استكمال المباراة بسبب الإصابة.

شهدت مباراة الأهلي وبيراميدز، خروج اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، جناح فريق القلعة الحمراء، في الدقائق الأولى من المباراة، متأثرًا بالإصابة.

كهربا سقط في الدقيقة العاشرة من زمن المباراة، في مباراة الأهلي أمام بيراميدز، دون تدخل من أي لاعب معه بشكل مفاجئ، ليتم نقله إلى خارج الملعب.

وبعدها قرر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، تغيير كهربا والدفع بالسنغالي أليو بادجي، بعد التأكد من عدم قدرة محمود كهربا من استكمال اللقاء.

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وظهر كهربا وهو يشكو من الإصابة في العضلة الخلفية، وذلك بعد10 دقائق فقط من انطلاقة المباراة، ليخرج مصابًا من لقاء الأهلي أمام بيراميدز.

الأهلي يواجه بيراميدز في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملعب استاد القاهرة.

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ويتصدر الأهلي ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز برصيد 85 نقطة، بينما يحتل بيراميدز في المركز الثاني برصيد 63، حيث ينافس على الوصافة بعد تتوج المارد الأحمر باللقب.