تقارير: أفيس البرتغالي يتسبب في تأخر إعلان انضمام كهربا لـ الأهلي

حتى الآن لم يعلن الأهلي عن ضم كهربا بشكل رسمي.

بالرغم من إتمام الاتفاق بين الأهلي واللاعب محمود عبد المنعم "كهربا"، إلا وأن الإعلان عنها بشكل رسمي تأخر حتى هذه اللحظة.

الأهلي أنهى اتفاقه مع محمود كهربا، حيث اجتمع أمير توفيق مع اللاعب وتم الاتفاق على كافة الأمور التي تخص الصفقة.

وأشار موقع "فيلجول" إلى أن الأهلي فضل التأني قليلًا قبل الإعلان عن التعاقد بشكل رسمي، لأن مسؤولي القلعة الحمراء طلبوا مستندات محددة من جانب نادي أفيس البرتغالي بشأن كهربا.

المستندات التي طلبها الأهلي خاصة بتفاصيل عقد كهربا مع النادي البرتغالي، للتأكد من عدم أحقية أفيس في الحصول على أي أموال أخرى قد يطلبها من القلعة الحمراء.

تقارير - محمود كهربا في مقر الأهلي للتتوقيع على عقود انضمامه

وحصل الأهلي بالفعل على مستندات من البرتغال، ولكنه ينتظر الحصول على كافة الأوراق، قبل الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

كل هذه الإجراءات لن تعيق إتمام الصفقة، ولكنها ستتسبب في تأخر الإعلان الرسمي الذي سيكون بعد التأكد من سلامة موقف النادي الأهلي.

جاء ذلك بعدما فسخ كهربا عقده مع أفيس البرتغالي منذ أيام، للتعاقد مع النادي الأهلي في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.