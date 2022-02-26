"كن قويًا يا أخي" .. نجم أستون فيلا يدعم زميله في أوكرانيا!

استغل نجم أستون فيلا، ماتي كاش، هدفه في شباك برايتون، لدعم زميله في أوكرانيا في الصراع القائم بين بلاده وروسيا.

كرة القدم حول العالم عبّرت عن موقفها من الأزمة الروسية الأوكرانية في الأيام الأخيرة، كما اتخذ الاتحاد الأوروبي قرارات في هذا الصدد.

وبينما في أغلب مباريات الدوريات الخمس الكبرى حُملت لافتات دعم لأوكرانيا، قام كاش بالتعبير عن دعمه بصورته الخاصة.

كاش بعد هدفه في شباك برايتون خلع قميصه وظهر قميص آخر مكتوب عليه "توماس كيدزيورا والعائلة، كن قوياًَ يا أخي".

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توماس كيدزيورا هو لاعب كرة قدم أوكراني يلعب في دينامو كييف.

وانتهت مباراة أستون فيلا وبرايتون بفوز كتيبة ستيفن جيرارد بهدفين للا شيء.

الجدير بالذكر أن نهائي دوري أبطال أوروبا نُقل من سان بطرسبرج إلى باريس بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.