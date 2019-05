كن قويًا.. نجوم وأندية العالم يدعمون إيكر كاسياس بعد أزمته القلبية

برشلونة ودورتموند وروما ومانشستر سيتي وتشيلسي وراموس وبويول وآخرون يدعوم حارس مرمى ريال مدريد السابق وبورتو الحالي

دعم العديد من اللاعبين والأندية والمؤسسات الرياضية الحارس الإسباني إيكر كاسياس بعد تعرضه إلى أزمة قلبية.

وكان كاسياس قد تعرض إلى أزمة قلبية في تدريبات بورتو الأخيرة نقل على إثرها إلى المستشفى قبل أن تستقر حالته.

وبهذه الأزمة انتهى موسم كاسياس، وقد قؤثر ذلك على تعجله في قرار اعتزال كرة القدم بشكل نهائي بنهاية الموسم.

وعلى خلفية ذلك، دعمت العديد من الأندية والعديد من اللاعبين أسطورة حراسة المرمى إيكر كاسياس عبر تويتر.

وكانت أبرز الأندية التي شاركت في ذلك برشلونة وروما وبورتو وبوروسيا دورتموند وتشيلسي ومانشستر سيتي وأتليتيكو مدريد.

وأبرز اللاعبين سيرخيو راموس وكارليس بويول وكاسبر شمايكل وديفيد سيلفا ومسعود أوزيل وجاريث بيل.

— FC (@FCPorto) ١ مايو ٢٠١٩

— Sergio Ramos (@SergioRamos) ١ مايو ٢٠١٩

Stay strong, @IkerCasillas! Our best wishes for a quick and complete recovery

— FC (@FCBarcelona) ١ مايو ٢٠١٩

We wish Iker Casillas a speedy and successful recovery, a true competitor and sportsman 💛 pic.twitter.com/qZq9zAzH4W

Best wishes, @IkerCasillas. Wishing you a speedy recovery.

— Atlético de Madrid (@atletienglish) ١ مايو ٢٠١٩

Best wishes to Porto! 🙏🏼 Hope all is going well. Get well soon @IkerCasillas 🙏🏼

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) ١ مايو ٢٠١٩

Get well soon my friend @IkerCasillas 🙏🏼💪🏼 pic.twitter.com/We4d6kjq9y

— Gareth Bale (@GarethBale11) ١ مايو ٢٠١٩

Fuerza Capi @IkerCasillas 💪🏽

— David Silva (@21LVA) ١ مايو ٢٠١٩

Wishing you a speedy recovery, @IkerCasillas 🙌 pic.twitter.com/T1KXEtuor8

— Goal (@goal) ١ مايو ٢٠١٩

Mucha fuerza amigo! @IkerCasillas ❤️💪

— Carles Puyol (@Carles5puyol) ١ مايو ٢٠١٩

¡Fuerza @IkerCasillas!



Te deseamos una pronta recuperación. 👊



🔵 #MCFCEspañol pic.twitter.com/WthPoAMjpQ

Get well soon, @IkerCasillas. All of us at wish you a full and speedy recovery. 💙 pic.twitter.com/I1rHtTaxxx

— Chelsea FC (@ChelseaFC) ١ مايو ٢٠١٩

Shocked reading the reports. Hope you are ok my friend @IkerCasillas 🙏🏼 pic.twitter.com/NrHjjEwzUi

— Kasper Schmeichel (@kschmeichel1) ١ مايو ٢٠١٩

يذكر أن إيكر كاسياس كان من المحتمل أن يعلن اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم المقبل، ولكن الحسابات من الممكن أن تتغير بفعل ما حدث له اليوم.