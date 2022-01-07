كنو أحرجكم .. الهلال أساتذة بالإدارة؟ تعلموها من الأهلي المصري

بطريقة غير مباشرة، أحرج محمد كنو لاعب وسط نادي الهلال إدارة ناديه برئاسة فهد بن نافل، بعد أن قام بالتوقيع على عقود انضمامه لنادي النصر، في الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع لأي فريق آخر دون العودة لإدارة ناديه.

تصرف غريب وغير مبرر من إدارة الهلال، بالتورط في أزمة كبيرة بتجديد عقد لاعب موقع عقدًا مع فريق آخر، وأصبح الآن النادي الأزرق أمام مشكلة كبيرة قد يدفع ثمنها غاليًا، من أجل لاعب فضل فريق آخر عليه!

الوضع الآن ضد الهلال بكافة الطرق، حيث يطالب النصر الآن بالحصول على الشرط الجزائي في العقد المبرم بينه وبين كنو، والبالغ 27 مليون ريال، وتوقيع العقوبات على الهلال واللاعب.

العقوبات هنا هي حرمان نادي الهلال من التعاقدات في فترتين، بالإضافة إلى إيقاف اللاعب لمدة تتراوح من 4 أشهر إلى 6 أشهر، كل هذا فقط من أجل لاعب فضّل الانتقال إلى النصر الغريم التقليدي للهلال!

هل يُعقل أن يدفع الهلال الثمن غاليًا من أجل هذا اللاعب الذي فضّل مصلحته الشخصية على ناديه الذي ترعرع فيه وجعل له اسمًا كبيرًا في الكرة السعودية؟ هل الأمر يستحق كل هذه الأمور حقًا؟

لا أعلم كيف تفكر إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل في هذا الملف، وكيف تمسكت باستمرار اللاعب الذي اختار بإرادته الانتقال إلى الغريم النصر، هل من أجل إرضاء الجماهير فقط.

صدى تجديد عقد الهلال مع كنو كان واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بلا شك، حيث يرى جماهير الزعيم أن ناديهم استطاع أن ينتصر على النصر، ولكني أرى الأمر من زاوية أخرى.

أين المبادئ في هذا التصرف؟ أين الإدارة الحكيمة؟ لا أرى أن تجديد كنو مع الهلال إلا أنه تصرف خاطئ من كافة الجوانب، وستفتح بابًا على الهلال لن تستطيع الإدارة إيقافه.

✍🏼 كنووووو هلاااااالي أول وتالي💪🏻💙 pic.twitter.com/XmLjW3FuOg — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) January 6, 2022

محمد كنو رفض التجديد للهلال في البداية بسبب المقابل المادي، حيث طلب الحصول على مقابل أكبر من المعروض، وهو الأمر الذي جعله يلتفت لإغراءات النصر المادية.

وفور علم إدارة الهلال بهذا الأمر، أقنعوا اللاعب بالاستمرار مع الزعيم، هل سيكون بدون مقابل مادي؟ لا أعتقد، نعم عزيزي القارئ بكل تأكيد الهلال رضخ لطلبات اللاعب المادية من أجل إقناعه بالاستمرار مع الزعيم!

تلك الواقعة ستدفع أي لاعب ينتهي عقده بفعل ما قام به كنو دون تردد، البحث عن الانتقال إلى فريق آخر، ليضع الهلال في موقف محرج أمام جماهيره، ثم يضغط على الإدارة للرضوخ إلى طلباته، هل اقتنعت عزيزي الهلالي أنها خطوة غير جيدة بالمرة؟

الجانب الآخر، كيف لإدارة الهلال أن تبحث عن التعاقد مع لاعب باع النادي الذي جعل له اسمًا كبيرًا، من أجل الانتقال إلى الغريم التقليدي، أتحدث هنا عن المبدأ، لا أعتقد أن نسبة كبيرة من الجماهير الهلالية ستنسى لكنو هذا الموقف.

رسالتي إلى إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، انظروا فقط إلى ما فعلته إدارة الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب مع نجم الفريق الأول وقتها عبد الله السعيد، حينما علمت بأنه قام بالتوقيع لنادي الزمالك في الفترة الحرة.

الأهلي فعل ما فعلتموه بالفعل، وقام بإقناع السعيد بالتجديد ووقع اللاعب على عقود استمراره مع القلعة الحمراء، وفي نفس اليوم قررت الإدارة عرضه للبيع، كرد فعل على ما فعله.

وبالفعل قام الأهلي المصري ببيعه للأهلي السعودي، وانتصرت الإدارة للمبادئ، وهو التصرف الذي سيخلده التاريخ ولن ينساه الجماهير الأهلاوية، لكي يكون عبرة لأي لاعب تسول له نفسه بالتمرد على ناديه.

لماذا لم تفعل إدارة الهلال ما فعلته إدارة الأهلي المصري، أنا لا أجد إجابة، ولكن دعونا نرى ما تخبئه لنا الأيام القادمة.

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