كندا ضد المغرب: نظرة مسبقة على كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

كأس العالم - المراحل الإقصائية إن آر جي

ستنطلق مباراة كندا ضد المغرب في 4 يوليو 2026 الساعة 13:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و18:00 بتوقيت غرينتش.

تستضيف كندا أفضل منتخب في القارة الأفريقية في مباراة لتحديد من سيتأهل إلى دور الـ16

تخوض كندا بقيادة جيسي مارش تجربة جديدة، حيث ستخوض أول مباراة لها على الإطلاق في دور الـ16 من كأس العالم. وستكون المهمة صعبة للغاية أمام المغرب، الذي وصل إلى نصف النهائي في نسخة 2022.

كيف وصلت كندا والمغرب إلى هذه المرحلة

استمتعت كندا، إحدى الدولتين المضيفتين، بمسيرة هادئة نسبيًا نحو دور الـ32، حيث حصدت أربع نقاط من مباراتيها الافتتاحيتين، بتعادل 1-1 أمام البوسنة والهرسك وفوز ساحق 6-0 على قطر، شمل ثلاثية من نجم يوفنتوس جوناثان ديفيد. لكن هذا الفوز جاء بثمن باهظ، حيث تعرض لاعب وسط ساسولو إسماعيل كوني لكسر في الساق. أما الهزيمة 2-1 أمام سويسرا في المباراة الأخيرة بالمجموعة ب، فقد كانت مجرد نتيجة شكلية. وكان فوز كندا 1-0 على جنوب أفريقيا في دور الـ32 مباراة حذرة ومتوقعة، بالنظر إلى أن كلا الفريقين كانا في منطقة مجهولة، حيث كانت هذه أول مشاركة لهما في مرحلة خروج المغلوب في كأس العالم. وقد حطم ستيفن يوستاكيو قلوب الجماهير الجنوب أفريقية بهدفه الحاسم في الوقت المحتسب بدل الضائع. نشأ نجم بورتو في البرتغال ومثل منتخبها في فئة تحت 21 عامًا.

استهلت المغرب مشوارها بالتعادل 1-1 مع البرازيل قبل أن تحقق فوزاً 1-0 على اسكتلندا وفوزاً 4-2 على هايتي. لكن لم يكن أي من ذلك كافياً لإعدادنا للدراما التي تلت فوزها بركلات الترجيح على هولندا في دور الـ32. وسجل إسماعيل سايباري، المولود في برشلونة، ثلاثة أهداف في مرحلة المجموعات، وهو ما كان كافياً لإقناع بايرن ميونيخ بالتعاقد معه.

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كندا تعاني من الإصابات

لم يتمكن مدرب كندا جيسي مارش، الذي عمل سابقًا مع فريق ليدز يونايتد، من الاعتماد على مهارة وخبرة نجم الفريق الأبرز، الظهير الأيسر لبايرن ميونيخ ألفونسو ديفيز، الذي عاد من غياب طويل بسبب الإصابة في مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا المثيرة ضد باريس سان جيرمان في أبريل. وتسببت عودة تلك الإصابة في عدم مشاركة «فونزي» ولو لدقيقة واحدة في كأس العالم، لكنه مرشح للظهور في الوقت المناسب هنا. كما تعرض لاعب وسط ساسولو إسماعيل كوني لكسر في ساقه خلال مباراة المجموعة ضد قطر، ويشكل غيابه أيضًا ضربة قوية للفريق.

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قد تكون خبرة المغرب في المباريات الكبرى عاملاً حاسماً

كان «أسود الأطلس» أول منتخب أفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم عندما وصلوا إلى الدور نصف النهائي في عام 2022، حيث خسروا أمام فرنسا التي توجت باللقب في النهاية. وبالانتقال سريعًا إلى عام 2026، فإن وصولهم إلى مرحلة خروج المغلوب لم يكن مفاجأة كبيرة. فقد تمكنوا بطريقة ما من تجاوز هولندا. هدف التعادل الذي سجله عيسى ديوب في الدقيقة 91 منحهم وقتًا إضافيًا، ثم فازوا 3-2 بركلات الترجيح في مباراة كانت أشبه برحلة على متن قطار الملاهي أكثر منها بمباراة كرة قدم.

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التشكيلة المحتملة لكندا

كريبو؛ جونستون، دي فوجيرول، كورنيليوس، ديفيز؛ بوكانان، ساليبا، يوستاكيو، ميلار؛ ديفيد، أولواسيي.

التشكيلة المتوقعة للمغرب

بونو؛ حكيمي، ديوب، رياض، مازراوي؛ العيناوي، بوعادي؛ دياز، أوناهي، الخانوس؛ سايباري.

إحصائيات مهمة عن مباراة كندا والمغرب

لاعب خط وسط كندا ستيفن أوستاكيو هو أول لاعب يحمل الرقم 7 يمثل البرتغال ويسجل هدفاً في مباراة من مرحلة خروج المغلوب في كأس العالم.

تأهل المغرب حتى الآن في ست من آخر ثماني مباريات في الأدوار الإقصائية في البطولات الكبرى.

لم يستقبل المغرب سوى هدفين من أصل ثماني ركلات جزاء واجهها في ركلات الترجيح بكأس العالم.

قد يصبح أشرف حكيمي أول لاعب أفريقي يخوض 15 مباراة في كأس العالم هنا - وقد ساهم في خمسة أهداف خلال آخر سبع مباريات دولية خاضها (هدف واحد، 4 تمريرات حاسمة).

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تشكيلة كندا المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: داين سانت كلير (إنتر ميامي)، ماكسيم كريبو (أورلاندو سيتي)، أوين غودمان (كريستال بالاس).

المدافعون: أليستير جونستون (سلتيك)، ديريك كورنيليوس (مرسيليا)، ريتشي لاريا (تورونتو)، نيكو سيغور (هايدوك سبليت)، جويل ووترمان (شيكاغو فاير)، لوك دي فوجيرول (فولهام)، مويز بومبيتو (نيس)، ألفونسو ديفيز (بايرن ميونيخ)، ألفي جونز (ميدلزبره).

لاعبو خط الوسط: ستيفن يوستاكيو (بورتو)، إسماعيل كوني (ساسولو)، تاجون بوكانان (فياريال)، ماتيو شوينير (لوس أنجلوس إف سي)، علي أحمد (نورويتش سيتي)، ناثان ساليبا (أندرلخت)، ليام ميلار (هال سيتي)، مارسيلو فلوريس (تيغريس UANL)، جاكوب شافيلبورغ (تورونتو)، جوناثان أوسوريو (تورونتو).

المهاجمون: جوناثان ديفيد (يوفنتوس)، سايل لارين (ساوثهامبتون)، تاني أولواسيي (فياريال)، بروميس ديفيد (يونيون إس جي).

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تشكيلة المغرب المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: ياسين بونو (الهلال)، منير محمدي (RS بيركان)، أحمد تاغناوتي (القوات المسلحة الملكية)

المدافعون: نوسير مازراوي (مانشستر يونايتد)، أنس صلاح الدين (بي إس في أيندهوفن)، يوسف بيلماري (الأهلي)، شادي رياض (كريستال بالاس)، عيسى ديوب (وست هام يونايتد)، ريدوان هلال (كي في ميكلين)، أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)، زكريا الواهدي (جينك)، مروان سعدان (الفاتح)

لاعبو خط الوسط: سمير المرابط (ستراسبورغ)، أيوب بوعادي (ليل)، نيل العيناوي (روما)، سفيان أمرابط (ريال بيتيس)، عز الدين أوناهي (جيرونا)، بلال الخانوس (شتوتغارت)، إسماعيل صيباري (بي إس في أيندهوفن)

المهاجمون: شمس الدين تالبي (سندرلاند)، سفيان رحيمي (العين)، أيوب الكعبي (أولمبياكوس)، إبراهيم دياز (ريال مدريد)، ياسين جيسيم (ستراسبورغ)، أيوب أمايموني-إشغويابي (اينتراخت فرانكفورت)، أمين سباي (أنجيه)

اللاعبون المنسحبون: نايف أغورد (مرسيليا)، عبد الصمد عز الزولي (ريال بيتيس).

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أخبار الفرق وقوائم اللاعبين

يدير منتخب كندا جيسي مارش. لا توجد حالياً أي إصابات أو إيقافات مؤكدة في تشكيلة الفريق، ولم يتم الإعلان عن التشكيلة الأساسية المحتملة. سيتم إضافة التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

يدير منتخب المغرب محمد وايهبي. وكما هو الحال مع كندا، لا توجد معلومات مؤكدة عن إصابات أو إيقافات في هذه المرحلة، ولم يتم تأكيد التشكيلة المتوقعة. سيتم تحديث أخبار الفريق فور توفرها.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

الأداء

حققت كندا فوزين وتعادلين وخسارة واحدة في آخر خمس مباريات خاضتها، وسجلت تسعة أهداف واستقبلت ثلاثة أهداف خلال تلك السلسلة. وكانت آخر نتائجها هي الفوز 1-0 على جنوب أفريقيا في كأس العالم يوم 28 يونيو، حيث كان هدف يوستاكيو في الدقائق الأخيرة هو اللحظة الحاسمة. وفي وقت سابق من البطولة، فازت على قطر 6-0 لكنها خسرت 2-1 أمام سويسرا. ويكمل سلسلة المباريات الخمس تعادل 1-1 مع البوسنة والهرسك وتعادل ودي 1-1 مع أيرلندا.

فاز المغرب بثلاث مباريات وتعادل في اثنتين من آخر خمس مباريات خاضها، وظل دون هزيمة طوال تلك الفترة. وكانت آخر مباراة له هي التعادل 1-1 مع هولندا في 30 يونيو، والتي فاز فيها المغرب بركلات الترجيح ليتأهل إلى الدور التالي. وقبل ذلك، فازت على هايتي 4-2 وعلى اسكتلندا 1-0 في دور المجموعات، وتعادلت 1-1 مع البرازيل، وتعادلت 1-1 مع النرويج في مباراة ودية قبل البطولة. وسجل المغرب ثمانية أهداف واستقبل خمسة أهداف في تلك المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

كندا آخر مباراتان المغرب 0 انتصار 0 تعادل 2 انتصاران كندا 1 - 2 المغرب

المغرب 4 - 0 كندا 1 الأهداف المسجلة 6 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 2/2 سجل كلا الفريقين 1/2

التقى الفريقان مرتين في التاريخ المسجل. وجاء آخر لقاء بينهما في مرحلة المجموعات من كأس العالم 2022 في 1 ديسمبر 2022، عندما فاز المغرب على كندا 2-1. أما اللقاء الوحيد الآخر المسجل فهو مباراة ودية أُقيمت في 11 أكتوبر 2016، وفاز فيها المغرب 4-0 بصفته الفريق المضيف. ويحمل المغرب سجلاً من الانتصارات بنتيجة 2-0 في كلا اللقاءين.

الترتيب

احتلت كندا المركز الثاني في المجموعة ب، بينما تأهل المغرب بصفته وصيف المجموعة ج.