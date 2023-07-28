"كنت أحاول الاستمتاع بوقتي" .. اشتباك بين بيكيه وصديقه بسبب شاكيرا!

أزمة في عرض مباشر بين الثنائي

حلقة جديدة من مسلسل الصراع بين النجم الإسباني المعتزل جيرارد بيكيه وصديقته السابقة شاكيرا، وهذه المرة بطلها صديقه إيباي يانوس.

المؤثر الشهير على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر مع بيكيه خلال عرض مباشر لدوري الملوك الذي أقامه نجم برشلونة السابق بعد اعتزاله كرة القدم.

يانوس حاول المزاح مع بيكيه لكن الآخر لم يعجبه الطريقة، حيث شعر بالانزعاج بشكل واضح بسبب الحديث عن شاكيرا التي تربطه بها مشكلة بسبب حضانة طفليهما.

البداية كانت بمزحة يانوس قائلًا:"شاكيرا أصبحت تتابعني على موقع تيك توك، ما معنى ذلك؟".

ورد بيكيه عليه:"لقد فتحت رأسي بهذا الخبر، لقد أثرت عليّ".

وعندما لاحظ يانوس غضب بيكيه حاول تهدئة الوضع قائلًا:"كنت أحاول الاستمتاع بوقتي".

يذكر أن شاكيرا تشعر بالغضب في الوقت الحالي من بيكيه بسبب كسره الاتفاق الخاص بحضانة طفليهما، حيث يحق لبيكيه الحصول على 66% من الوقت في الإجازات المدرسية للطفلين المتواجدين في مدينة ميامي الأمريكية، لكن المطربة الكولومبية لا تشعر بالرضا عن تقسيم الوقت.