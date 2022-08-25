"كنت أشاهده في التلفاز والآن ألعب معه!".. دياز يتغزل في محمد صلاح!

إشادة لها معانٍ كبيرة من النجم الكولومبي

منذ وصوله إلى الدوري الإنجليزي يقدم الكولومبي لويس دياز أداء رائعًا برفقة ليفربول، الفريق الذي راهن على ضمه ووجد فيه خليفة للسنغالي ساديو ماني قبل حتى أن يرحل إلى بايرن ميونخ.

يرى دياز أن هناك عوامل عدة ساعدت على تأقلمه مع ليفربول، لكنه يتحدث بمزيج من الفخر والاعتزاز عن الملك المصري محمد صلاح الذي يقول إنه "سعيد لتشارك غرفة الملابس معه".

وقال دياز في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "لقد رأيته لعدة سنوات على التلفاز وفي العديد من البطولات، وأحب أن أقول إنني فخور بنفسي لأنني وصلت إلى هذه الدرجة وأستطيع الآن أن أشارك تلك التجربة".

وأضاف: "من الفخر أن أرتدي نفس القميص وأن أكون زميلًا له، إنه شيء خاص ومميز حقًا".

وأردف: "كل يوم ألعب فيه إلى جوار لاعبين مثله يساعدني على التطور، إنه لا يساعدني فقط في الملعب ولكن يساعدني على التطور كشخص".

وأكد دياز أن صلاح "رجل رائع ويوجد بيننا علاقة وتواصل خاص، إنه شيء بيننا جميعًا في الحقيقة".

الجدير بالذكر أن الأمور لا تسير بشكل جيد بالنسبة لليفربول في الدوري الإنجليزي مطلع هذا الموسم، إذ لم يحقق سوى نقطتين في 3 مباريات أولى بالدوري، ويبحث عن انتصاره الأول.