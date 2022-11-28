"كنا محظوظين بمواجهة الأرجنتين، ورينارد أخفق ضد بولندا"

انتقاد لاذع للمدرب الفرنسي

وجه الناقد الرياضي تركي السهلي انتقادًا لاذعًا للفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، مؤكدًا أنه أخفق خلال المباراة ضد بولندا والتي كان يجب أن يحسم خلالها التأهل لدور الـ16.

الأخضر لعب مباراة مثالية أمام الأرجنتين حسمها لصالحه 2-1 وقد أدى بشكل جيد جدًا أمام بولندا لكن إهدار الفرص المتتالية تسبب في خسارته بهدفين نظيفين، وسيواجه المكسيك يوم الأربعاء القادم في لقاء حاسم لتأهله للدور الثاني.

السهلي بدأ حديثه بالإشارة إلى أن الأخضر كان محظوظًا بمواجهة الأرجنتين، وأضاف "السعودية كانت العنوان الأبرز في العالم أجمع خلال الأسبوع الماضي بسبب الأداء الممتاز أمام الأرجنتين، ربما كنا محظوظين باللعب أمامهم، أحيانًا حتى تُقدم أداءً قويًا يجب أن يكون خصمك يستحق أن تؤدي أمامه جيدًا، أحيانًا تُواجه منتخبات مجهولة بالنسبة لك أو تظن نفسك أقوى منهم، وهذا ما حدث معنا في مباراة بولندا"

#برا_18 | تركي السهلي:

رينارد أخفق من ناحية فنية في مباراة بولندا وكان المفترض أن نتأهل من أمامهم.



⁦@turkialsahli⁩ #SSC pic.twitter.com/exRHO5HG0Z — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 27, 2022

"كما امتدحنا رينارد كثيرًا يجب أن نتوقف عنده قليلًا، أعتقد أنه أخطأ في بعض التفاصيل خلال مواجهة بولندا، لم يجد بديلًا لسلمان الفرج، وكذلك لياسر الشهراني إلا حين نقل سعود عبد الحميد لليسار، واجهنا مشكلة كبيرة مع محمد البريك وأيضًا مع فارق البنية الجسدية بين لاعبنا عبد الإله المالكي ولاعبيهم. تلك كلها تفاصيل حدثت في المباراة، وهناك كذلك بعض الأخطاء في التغييرات".

أتم "كان يجب أن نُكمل قصتنا الجميلة مع بولندا ونضمن التأهل أمامهم، وكان بإمكاننا ذلك بكل سهولة، لكنه لم يحدث لأن المنتخب ضم 5-6 لاعبين بمستوى متراجع كثيرًا عما قدموه أمام الأرجنتين".

يُشار إلى أن الأخضر سيدخل مواجهة المكسيك منقوصًا من الثلاثي المصاب، الفرج والشهراني والبريك، بجانب المالكي للإيقاف.