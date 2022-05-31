"كنا سودًا ولسنا إنجليزيين بعد خسارة اليورو من إيطاليا"

حالة من الغضب لنجم الأسود الثلاثة

اشتكى جود بيلينجهام لاعب وسط منتخب إنجلترا، من المعاملة التي تعرض لها فريقه بعد خسارة بطولة يورو 2020 أمام إيطاليا.

وتعرضت إيطاليا لصدمة قوية بعد خسارة المباراة النهائية للمسابقة بركلات الترجيح، والوضع توتر بشكل كبير بعد هذه الهزيمة.

وجاء ذلك بسبب فشل الثلاثي ماركوس راشفورد وجادون سانشو وبوكايو ساكا في تسجيل ركلاتهم، ليتعرضوا إلى حملة إساءات عنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال بيلينجهام في مؤتمر صحفي تم عقده اليوم، الثلاثاء:"نظرت إلى طريقنا إلى نهائي البطولة وشعرت أن بلادنا توحدت، ولكن بمجرد ضياع ركلات الترجيح لم يعتبرونا أشخاصًا إنجليزيين بل كنا سودًا فقط".

وأضاف:"يمكن لأي شخص أن يضيع ركلة جزاء، الخطأ وارد للجميع في مجال العمل، وهذا الانتقاد لا يجب أن يحدث أبدًا تجاه أي بشر".

وتابع:"جاريث ساوثجيت كان رائعًا في طرح هذه القضية، عندما علمنا أننا ذاهبون إلى دولة لها تاريخ مع العنصرية وهي المجر، وحدث نفس الشيء مرة أخرها بعدها لكننا شعرنا بالمزيد من الاستعداد وكذلك الدعم الذي قدمه لنا".

🗣’On the run to the European Championship Final we were all English. After those missed penalties we were Black.’



In conversation with coveted England midfielder @BellinghamJude, with big thanks to @blackyellow. @cnnsport @MirrorFootball pic.twitter.com/I6wPbZhn06 — Darren Lewis (@MirrorDarren) May 31, 2022

وأوضح:"لا توجد وظيفة واحدة في العالم تجعلك تستحق أن تتعرض للانتقاد بالعنصرية، لا أستطيع نسيان أول مرة تلقيت فيها مجموعة من الرسائل المسيئة، فريقي كان سريعًا لإرسال شخص ما للحديث معي للتأكد أنني بخير".

وفي نهاية حديثه أعرب اللاعب الشاب عن إحباطه من عدم وجود أي رد فعل سريع سواء من الاتحاد الإنجليزي أو نظيره الألماني باعتباره لاعبًا في بوروسيا دورتموند تجاه العنصرية التي تعرض لها.

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