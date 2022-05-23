كم نقطة يحتاج لها الاتحاد للفوز بالدوري السعودي 2021-22 بعد الخسارة من الهلال؟

مصعب صلاح
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كيف يحقق الاتحاد لقب الدوري السعودي 2021-22؟

خسر الاتحاد في مباراة الجولة 27 من الدوري السعودي أما الهلال بنتيجة 3-1 ليفقد فرصة حسم اللقب في كلاسيكو السعودية.

الاتحاد كان بحاجة للفوز بفارق هدفين ليتوج رسميًا باللقب، لكن الخسارة فتحت الباب لعودة المنافسة وإمكانية تحقيق الهلال للدوري.

ورغم ذلك، لا يزال للنمور الفرصة الأكبر لتحقيق اللقب في الجولات القليلة المتبقية قبل انتهاء المسابقة.

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جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

ونستعرض في التقرير عدد النقاط التي يحتاج لها الاتحاد للفوز بالدوري السعودي وكذلك إمكانية تحقيق الهلال للقب.


جدول ترتيب الدوري السعودي 2022 بعد خسارة الاتحاد من الهلال

الترتيب

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

فارق

نقاط

1الاتحاد2719445927+3261
2الهلال2717735627+2958
3النصر2717375133+1854
4الشباب2714854935+1450
5ضمك2712783638-243
6الفيحاء2781092122-134
7أبها2797112740-1334
8الفتح2788114136+532
9الطائي2794142944-1531

10

الأهلي

27

6

12

9

36

39

-3

30

11

الاتفاق

27

7

9

11

37

43

-6

30

12الرائد2786133142-1130
13التعاون2761110446-629
14الفيصلي27611102534-929
15الباطن2768132638-1226
16الحزم2745182040-2017


متى ينتهي الدوري السعودي 2022؟

يتكون دوري المحترفين السعودي من 16 فريقًا، وهو ما يشير إلى أن عدد الجولات هو 30 جولة طوال الموسم.

كان من المنتظر نهاية مباريات الدوري السعودي يوم 29 مايو، لبداية معسكر الأخضر في إسبانيا، استعدادًا لمباريات كأس العالم قطر 2022، ولكن بعد التعديلات الجديدة تأخرت نهاية الدوري قرابة الشهر.

ومن المنتظر أن تقام كافة مباريات الجولة الـ 29 من المسابقة يوم السبت 18 يونيو في توقيت واحد لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، على أن تكون مباريات الجولة الأخيرة للدوري يوم الخميس 23 من الشهر ذاته.

كم نقطة يحتاج لها الاتحاد للفوز بالدوري السعودي 2022؟

بعد خسارة الاتحاد من الهلال في كلاسيكو السعودية تأجل حصده للقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

الاتحاد لديه 61 نقطة في الصدارة وبفارق 3 نقاط فقط عن الهلال صاحب المركز الثاني.

يتبقى للاتحاد 3 مباريات ضد الطائي والاتفاق والباطن، ولا بديل عن الفوز في جميع المباريات لحصد اللقب دون النظر إلى نتائج الهلال.

ففي حال تساوى الهلال مع الاتحاد في عدد النقاط، فإنّ الزعيم سيكون البطل بسبب المواجهات المباشرة.

وبالتالي لا بديل للاتحاد عن حصد 9 نقاط في المباريات المقبلة، أو انتظار تعثر للهلال واتساع الفارق.

مباريات الاتحاد المتبقية في الدوري السعودي 2022

الجولة
المباراة
الموعد

النتيجة

الملعب

27

الاتحاد - الهلال

الإثنين 23 مايو 2022،
21:00 السعودية، 22:00 مصر

3-1

مدينة الملك عبد الله الرياضية

28

الطائي - الاتحاد

الأحد 29 مايو 2022،
21:00 السعودية، 20:00 مصر

مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية

29

الاتفاق - الاتحاد

السبت 18 يونيو 2022،
21:00 السعودية، 20:00 مصر

استاد الأمير محمد بن فهد

30

الاتحاد - الباطن

الخميس 23 يونيو 2022،
21:00 السعودية، 20:00 مصر

مدينة الملك عبد الله الرياضية


كم نقطة يحتاج لها الهلال للفوز بالدوري السعودي 2022؟

الهلال انتصر على الاتحاد في كلاسيكو السعودية لكن لا يزال مصيره ليس بيده وينتظر هديه من النمو لحصد اللقب.

يمتلك الهلال 58 نقطة ولديه أفضلية المواجهات المباشرة، ويتبقى له مواجهات ضد أبها والفتح والفيصلي.

في حال انتصر الهلال في جميع مبارياته، ينتظر سقوط الاتحاد بالخسارة في مباراة واحدة على الأقل للتتويج بالدوري السعودي.

في حال خسر الهلال أي مباراة له من المواجهات المتبقية فقد يمنح الاتحاد اللقب مبكرًا.

مباريات الهلال المتبقية في الدوري السعودي 2022؟

الجولة
المباراة
الموعد

النتيجة

الملعب

27

الاتحاد - الهلال

الإثنين 23 مايو 2022،
21:00 السعودية، 22:00 مصر

3-1

مدينة الملك عبد الله الرياضية

28

الهلال - أبها

الأحد 29 مايو 2022،
21:00 السعودية، 22:00 مصر

الأمير فيصل بن فهد (الملز)

29

الفتح - الهلال

السبت 18 يونيو 2022،
21:00 السعودية، 20:00 مصر

مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية

30

الهلال - الفيصلي

الخميس 23 يونيو 2022،
21:00 السعودية، 20:00 مصر

الأمير فيصل بن فهد (الملز)

كيف يحسم الدوري السعودي في حال التعادل بالنقاط؟

بحسب اللائحة التنظيمية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، فإنه في حال تعادل النقاط يتم اللجوء إلى أحد المعايير التالية بالترتيب:

  • عدد النقاط في المواجهات المباشرة للفرق المتساوية.
  • فارق الأهداف في المواجهات المباشرة للفرق المتساوية.
  • عدد الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة بين الفرق المتساوية.
  • فارق الأهداف في كامل المسابقة
  • الفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف في كامل الموسم.
  • الفريق الأقل حصولاً على البطاقات الصفراء والحمراء.