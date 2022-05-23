كم نقطة يحتاج لها الاتحاد للفوز بالدوري السعودي 2021-22 بعد الخسارة من الهلال؟

خسر الاتحاد في مباراة الجولة 27 من الدوري السعودي أما الهلال بنتيجة 3-1 ليفقد فرصة حسم اللقب في كلاسيكو السعودية.

الاتحاد كان بحاجة للفوز بفارق هدفين ليتوج رسميًا باللقب، لكن الخسارة فتحت الباب لعودة المنافسة وإمكانية تحقيق الهلال للدوري.

ورغم ذلك، لا يزال للنمور الفرصة الأكبر لتحقيق اللقب في الجولات القليلة المتبقية قبل انتهاء المسابقة.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

ونستعرض في التقرير عدد النقاط التي يحتاج لها الاتحاد للفوز بالدوري السعودي وكذلك إمكانية تحقيق الهلال للقب.



جدول ترتيب الدوري السعودي 2022 بعد خسارة الاتحاد من الهلال

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الاتحاد 27 19 4 4 59 27 +32 61 2 الهلال 27 17 7 3 56 27 +29 58 3 النصر 27 17 3 7 51 33 +18 54 4 الشباب 27 14 8 5 49 35 +14 50 5 ضمك 27 12 7 8 36 38 -2 43 6 الفيحاء 27 8 10 9 21 22 -1 34 7 أبها 27 9 7 11 27 40 -13 34 8 الفتح 27 8 8 11 41 36 +5 32 9 الطائي 27 9 4 14 29 44 -15 31 10 الأهلي 27 6 12 9 36 39 -3 30 11 الاتفاق 27 7 9 11 37 43 -6 30 12 الرائد 27 8 6 13 31 42 -11 30 13 التعاون 27 6 11 10 4 46 -6 29 14 الفيصلي 27 6 11 10 25 34 -9 29 15 الباطن 27 6 8 13 26 38 -12 26 16 الحزم 27 4 5 18 20 40 -20 17



متى ينتهي الدوري السعودي 2022؟

يتكون دوري المحترفين السعودي من 16 فريقًا، وهو ما يشير إلى أن عدد الجولات هو 30 جولة طوال الموسم.

كان من المنتظر نهاية مباريات الدوري السعودي يوم 29 مايو، لبداية معسكر الأخضر في إسبانيا، استعدادًا لمباريات كأس العالم قطر 2022، ولكن بعد التعديلات الجديدة تأخرت نهاية الدوري قرابة الشهر.

ومن المنتظر أن تقام كافة مباريات الجولة الـ 29 من المسابقة يوم السبت 18 يونيو في توقيت واحد لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، على أن تكون مباريات الجولة الأخيرة للدوري يوم الخميس 23 من الشهر ذاته.

كم نقطة يحتاج لها الاتحاد للفوز بالدوري السعودي 2022؟

بعد خسارة الاتحاد من الهلال في كلاسيكو السعودية تأجل حصده للقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

الاتحاد لديه 61 نقطة في الصدارة وبفارق 3 نقاط فقط عن الهلال صاحب المركز الثاني.

يتبقى للاتحاد 3 مباريات ضد الطائي والاتفاق والباطن، ولا بديل عن الفوز في جميع المباريات لحصد اللقب دون النظر إلى نتائج الهلال.

ففي حال تساوى الهلال مع الاتحاد في عدد النقاط، فإنّ الزعيم سيكون البطل بسبب المواجهات المباشرة.

وبالتالي لا بديل للاتحاد عن حصد 9 نقاط في المباريات المقبلة، أو انتظار تعثر للهلال واتساع الفارق.

مباريات الاتحاد المتبقية في الدوري السعودي 2022

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 27 الاتحاد - الهلال الإثنين 23 مايو 2022،

21:00 السعودية، 22:00 مصر 3-1 مدينة الملك عبد الله الرياضية 28 الطائي - الاتحاد الأحد 29 مايو 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية 29 الاتفاق - الاتحاد السبت 18 يونيو 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر استاد الأمير محمد بن فهد 30 الاتحاد - الباطن الخميس 23 يونيو 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر مدينة الملك عبد الله الرياضية



كم نقطة يحتاج لها الهلال للفوز بالدوري السعودي 2022؟

الهلال انتصر على الاتحاد في كلاسيكو السعودية لكن لا يزال مصيره ليس بيده وينتظر هديه من النمو لحصد اللقب.

يمتلك الهلال 58 نقطة ولديه أفضلية المواجهات المباشرة، ويتبقى له مواجهات ضد أبها والفتح والفيصلي.

في حال انتصر الهلال في جميع مبارياته، ينتظر سقوط الاتحاد بالخسارة في مباراة واحدة على الأقل للتتويج بالدوري السعودي.

في حال خسر الهلال أي مباراة له من المواجهات المتبقية فقد يمنح الاتحاد اللقب مبكرًا.

مباريات الهلال المتبقية في الدوري السعودي 2022؟

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 27 الاتحاد - الهلال الإثنين 23 مايو 2022،

21:00 السعودية، 22:00 مصر 3-1 مدينة الملك عبد الله الرياضية 28 الهلال - أبها الأحد 29 مايو 2022،

21:00 السعودية، 22:00 مصر الأمير فيصل بن فهد (الملز) 29 الفتح - الهلال السبت 18 يونيو 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية 30 الهلال - الفيصلي الخميس 23 يونيو 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر الأمير فيصل بن فهد (الملز)

كيف يحسم الدوري السعودي في حال التعادل بالنقاط؟

بحسب اللائحة التنظيمية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، فإنه في حال تعادل النقاط يتم اللجوء إلى أحد المعايير التالية بالترتيب: