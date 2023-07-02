يقدم الأهلي مستويات مميزة هذا الموسم تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، واقترب من تحقيق لقب الدوري الغائب عن خزائنه في آخر موسمين.
وينفرد الأهلي بصدارة الترتيب هذا الموسم، ويسعى لمواصلة نجاحاته بعد فوزه ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والسوبر المصري وكأس مصر.
وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على عدد النقاط التي يحتاجها الأهلي للفوز بلقب الدوري المصري للمرة 43 في تاريخه.
جدول مباريات الدوري المصري 2022-2023 والقنوات الناقلة
ترتيب الأهلي في الدوري المصري 2022-2023
|الترتيب
|الفريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|الفارق
|النقاط
|1
|الأهلي
|26
|21
|6
|0
|51
|7
|+44
|69
|2
|بيراميدز
|31
|20
|7
|4
|50
|20
|+30
|67
|3
|فيوتشر
|32
|15
|13
|4
|32
|19
|+13
|58
|4
|الزمالك
|31
|16
|8
|7
|46
|28
|+18
|56
|5
|المقاولون العرب
|31
|9
|16
|6
|34
|28
|+6
|43
|6
|فاركو
|31
|9
|14
|8
|28
|27
|+2
|41
|7
|الاتحاد
|30
|12
|5
|13
|33
|35
|-2
|41
|8
|المصري
|30
|9
|14
|7
|29
|32
|-3
|41
|9
|إنبي
|31
|11
|6
|14
|30
|37
|-7
|39
|10
|سموحة
|31
|8
|12
|11
|31
|37
|-6
|36
|11
|البنك الأهلي
|31
|8
|11
|12
|34
|37
|-3
|35
|12
|سيراميكا كليوباترا
|31
|6
|15
|10
|29
|30
|-1
|33
|13
|الإسماعيلي
|30
|7
|12
|11
|29
|35
|-6
|33
|14
|طلائع الجيش
|31
|7
|11
|13
|30
|41
|-11
|32
|15
|أسوان
|31
|8
|9
|14
|28
|39
|-11
|32
|16
|غزل المحلة
|32
|8
|8
|16
|25
|45
|-20
|32
|17
|الداخلية
|31
|5
|14
|12
|27
|40
|-13
|29
|18
|حرس الحدود
|31
|4
|8
|19
|16
|41
|-25
|20
كم نقطة يحتاجها الأهلي لتحقيق لقب الدوري المصري 2022-2023؟
الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 69 نقطة بعد لعب 27 مباراة، وبفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي لعب 31 مباراة.
ونجح الأهلي في الفوز بـ 21 مباراة، وتعادل في ست مباريات ولم يتذوق طعم الخسارة ولا مرة حتى الآن، بينما سجل 51 هدفًا واستقبلت شباكه سبعة أهداف.
يتبقى للأهلي سبع مباريات حتى نهاية المسابقة، ويحتاج إلى ثمان نقاط حتى يحقق اللقب بشكل رسمي، وبهذا يحتاج الأهلي إلى الفوز في ثلاث مباريات من السبعة، او الفوز في اثنين والتعادل في مثلهما، أو الفوز في مباراة والتعادل في أربعة، دون النظر عن نتائج باقي المنافسين لتحقيق اللقب.
ما هي المباريات المتبقية للأهلي في الدوري المصري 2022-2023؟
الجولة
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
18
الأهلي - الإسماعيلي
الأربعاء 5 يوليو 2023،
-
برج العرب
21
الاتحاد السكندري - الأهلي
السبت 8 يوليو 2023،
-
برج العرب
24
فيوتشر - الأهلي
الأحد 2 يوليو 2023،
0-0
السلام
|30
|المصري - الأهلي
|الخميس 27 يوليو 2023،
19:00 مصر والسعودية
|-
|برج العرب