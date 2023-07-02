تعرف على عدد النقاط التي يحتاجها الأهلي للفوز بالدوري المصري، بعدما فشل في تحقيق اللقب في آخر موسمين....

يقدم الأهلي مستويات مميزة هذا الموسم تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، واقترب من تحقيق لقب الدوري الغائب عن خزائنه في آخر موسمين.

وينفرد الأهلي بصدارة الترتيب هذا الموسم، ويسعى لمواصلة نجاحاته بعد فوزه ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والسوبر المصري وكأس مصر.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على عدد النقاط التي يحتاجها الأهلي للفوز بلقب الدوري المصري للمرة 43 في تاريخه.

جدول مباريات الدوري المصري 2022-2023 والقنوات الناقلة

ترتيب الأهلي في الدوري المصري 2022-2023

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الأهلي 26 21 6 0 51 7 +44 69 2 بيراميدز 31 20 7 4 50 20 +30 67 3 فيوتشر 32 15 13 4 32 19 +13 58 4 الزمالك 31 16 8 7 46 28 +18 56 5 المقاولون العرب 31 9 16 6 34 28 +6 43 6 فاركو 31 9 14 8 28 27 +2 41 7 الاتحاد 30 12 5 13 33 35 -2 41 8 المصري 30 9 14 7 29 32 -3 41 9 إنبي 31 11 6 14 30 37 -7 39 10 سموحة 31 8 12 11 31 37 -6 36 11 البنك الأهلي 31 8 11 12 34 37 -3 35 12 سيراميكا كليوباترا 31 6 15 10 29 30 -1 33 13 الإسماعيلي 30 7 12 11 29 35 -6 33 14 طلائع الجيش 31 7 11 13 30 41 -11 32 15 أسوان 31 8 9 14 28 39 -11 32 16 غزل المحلة 32 8 8 16 25 45 -20 32 17 الداخلية 31 5 14 12 27 40 -13 29 18 حرس الحدود 31 4 8 19 16 41 -25 20

كم نقطة يحتاجها الأهلي لتحقيق لقب الدوري المصري 2022-2023؟

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 69 نقطة بعد لعب 27 مباراة، وبفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي لعب 31 مباراة.

ونجح الأهلي في الفوز بـ 21 مباراة، وتعادل في ست مباريات ولم يتذوق طعم الخسارة ولا مرة حتى الآن، بينما سجل 51 هدفًا واستقبلت شباكه سبعة أهداف.

يتبقى للأهلي سبع مباريات حتى نهاية المسابقة، ويحتاج إلى ثمان نقاط حتى يحقق اللقب بشكل رسمي، وبهذا يحتاج الأهلي إلى الفوز في ثلاث مباريات من السبعة، او الفوز في اثنين والتعادل في مثلهما، أو الفوز في مباراة والتعادل في أربعة، دون النظر عن نتائج باقي المنافسين لتحقيق اللقب.

ما هي المباريات المتبقية للأهلي في الدوري المصري 2022-2023؟