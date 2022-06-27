مفاجأة لم تكن متوقعة بهبوط الأهلي إلى دوري الدرجة الأولى السعودي بنهاية موسم 2021-22، فهل سبق وأن هبط الأهلي من قبل؟ هذا ما سنعرفه في التقرير التالي..

انتهى الدوري السعودي للمحترفين موسم 2021-22، بتتويج الهلال باللقب للعام الثاني على التوالي بعد صراع مع الاتحاد، ولكن كان هناك حدثًا كالصدمة بالنسبة للجميع، هو هبوط الأهلي إلى دوري الدرجة الأولى.

أنهى الأهلي الدوري في المركز الرابع عشر وقبل الأخير برصيد 32 نقطة، وكان بحاجة إلى نقطتين فقط لتفادي الهبوط، وفشل في الحصول عليهما بعد تعادله مع الشباب سلبيًا في الجولة الأخيرة.

وفرط الأهلي في الكثير من النقاط هذا الموسم بكثرة التعادلات، مما أغضب جمهور الفريق، بسبب المكانة التي وصلت إليها قلعة الكؤوس والتي لا تستحقها.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على عدد المرات التي هبط فيها الراقي من قبل لدوري الدرجة الأولى.

كم مرة هبط الأهلي السعودي إلى الدرجة الأولى؟

الأهلي واحد من أعرق وأكبر الأندية السعودية، قد تأسس في مارس 1937، وهو النادي الوحيد الذي نجح في تحقيق الثلاثية بعد فوزه بالدوري، وكأس خادم الحرمين الشريفين، والسوبر السعودي في 2016.

وللمرة الأولى منذ تأسيسه يهبط الأهلي، ويشارك في دوري الدرجة الأولى في الموسم المقبل، ليغيب عن دوري المحترفين، واحد من أعرق وأكبر الأندية السعودية.