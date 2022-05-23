كم عدد جوائز محمد صلاح الفردية؟
لا يتوقف المصري محمد صلاح عن التألق سواءً فرديًا أو جماعيًا، ويسير بخطى ثابتة في كل موسم يقضيه مع ليفربول الإنجليزي ليكون واحدًا من أساطير ملعب "أنفيلد" على مدار التاريخ.
صلاح حصد الكثير من البطولات مع الأندية التي لعب لها خلال مسيرته المثيرة للاهتمام في أوروبا، والتي بدأت من نادي بازل السويسري في 2012، بعد رحلة رائعة مع المقاولون العرب المصري.
صلاح، وخلال مسيرته في أوروبا، التي لعب خلالها مع بازل، وتشيلسي الإنجليزي وفيورنتينا وروما الإيطاليين، وأخيرًا ليفربول، حقق العديد من الألقاب الجماعية الرائعة.
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لكن الرحلة لم تكن جماعية فقط، حيث تألق الدولي المصري بشكل كبير، وحقق العديد من الألقاب الفردية في مسيرته المذهلة.
وفي التقرير التالي، يصحبكم "جول GOAL" في رحلة للتعرف على كافة الألقاب الفردية التي حصدها محمد صلاح في مسيرته، مع الأندية والمنتخب المصري.
ما هي ألقاب محمد صلاح الفردية؟
صلاح بدأ مسيرته مع الألقاب الفردية حين حصل على جائزة أفضل لاعب صاعد في إفريقيا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في 2012.
وفي العام نفسه، حصد صلاح جائزة "الفتى الذهبي" التي يقدمها الاتحاد العربي لكرة القدم، لأفضل لاعب عربي شاب.
وفي عام 2013، تمكن صلاح من حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري السويسري، على مشواره مع نادي بازل.
صلاح حصل كذلك على جائزة صحيفة "الهداف" الجزائرية، لأفضل لاعب عربي في العام ثلاث مرات، وتحديدًا في سنوات 2013 و2017 و2018.
كم عدد بطولات محمد صلاح طوال مسيرته؟
وفي موسم 2015-16، حصد صلاح جائزة أفضل لاعب في الموسم في نادي روما الإيطالي.
وفي 2016، تمكن صلاح من حصد جائزة "جلوب سوكر" كأفضل لاعب عربي في العام.
أحد أبرز الجوائز الفردية في مسيرة صلاح، كانت حصوله على جائزة أفضل لاعب من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مرتين متتاليتين عامي 2017 و2018.
كما دخل صلاح تشكيل "كاف" لأفضل اللاعبين الأفارقة في العام ثلاث مرات متتالية، في أعوام 2017 و2018 و2019.
وكذلك تواجد صلاح في التشكيل المثالي لبطولة أمم إفريقيا في مناسبتين، وتحديدًا في نسختي 2017 و2021.
وبالانتقال إلى الدوري الإنجليزي، فقد حصل قائد منتخب مصر على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي 4 مرات، وتحديدًأ في نوفمبر 2017، وفبراير 2018، ومارس 2018، وآخرها في أكتوبر 2021.
كما حصد كذلك جائزة أفضل هدف في الشهر في الدوري الإنجليزي مرتين، الأولى في يناير 2021، والثانية في أكتوبر من العام نفسه.
أحد أكثر الألقاب الفردية التي حصل عليها صلاح، كانت جائزة لاعب الشهر من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، والتي حصدها عشر مرات.
صلاح حقق أيضًا جائزة أفضل لاعب إفريقي من هيئة الإذاعة البريطانية مرتين، في عام 2017 و2018.
صلاح حقق جائزة أفضل لاعب في إنجلترا والتي تقدمها رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين مرة واحدة، كانت في موسم 2017-18.
أما جائزة أفضل لاعب في العام من قبل رابطة النقاد الإنجليزية، فقد حصل عليها صلاح مرتين، في موسم 2017-18، و2021-22.
الدولي المصري حصد جائزة هداف الدوري الإنجليزي ثلاث مرات، في مواسم 2017-18 و2018-19 و2021-22.
وفي موسم 2021-22 حصد صلاح أيضًا جائزة أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي.
كما حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال موسم 2017-18.
وعلى المستوى العالمي، فقد حصد صلاح جائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام من الاتحاد الدولي لكرة القدم في 2018.
الجائزة
عدد المرات
السنوات
أفضل لاعب صاعد في إفريقيا
1
2012
الفتى الذهبي من الاتحاد العربي لكرة القدم
1
2012
أفضل لاعب في الدوري السويسري
1
2013
جائزة صحفية "الهداف" لأفضل لاعب عربي
3
2013 - 2017 - 2018
أفضل لاعب في الموسم مع نادي روما
1
2015-16
أفضل لاعب عربي في العام من "جلوب سوكر"
1
2016
التشكيل المثالي من الاتحاد الإفريقي
3
2017 - 2018 - 2019
التشكيل المثالي في أمم إفريقيا
2
2017 - 2021
لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي
4
نوفمبر 2017 - فبراير ومارس 2018 - أكتوبر 2021
هدف الشهر في الدوري الإنجليزي
2
يناير 2021 - أكتوبر 2021
لاعب الشهر من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية
10
نوفمبر 2017 - ديسمبر 2017 - فبراير 2018 - مارس 2018 - ديسمبر 2018 - يناير 2019 - أبريل 2019 - سبتمبر 2021 - أكتوبر 2021 - فبراير 2022
جائزة "BBC" لأفضل لاعب إفريقي في العام
2
2017 - 2018
أفضل لاعب إفريقي في العام
2
2017 - 2018
أفضل لاعب في إنجلترا من رابطة اللاعبين المحترفين
1
2017-18
أفضل لاعب في إنجلترا من رابطة النقاد الرياضيين
2
2017-18, 2021-22
الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي
3
2017–18, 2018–19, 2021–22
أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي
1
2017-18
أفضل صانع أهداف في الدوري الإنجليزي
1
2021-22
أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة النقاد
2
2017-18, 2021-22
جائزة جمهور ليفربول لأفضل لاعب في الموسم
2
2017-18, 2020-21
جائزة ليفربول لأفضل لاعب في الموسم
2
2017-18, 2020-21
جائزة تصويت الجمهور من رابطة اللاعبين المحترفين
2
2017-18, 2020-21
تشكيل الموسم في دوري أبطال أوروبا
1
2017-18
تشكيل العام من وسائل الإعلام الرياضية الأوروبية
1
2017-18
جائزة أونز الذهبية
1
2017-18
جائزة بوشكاش
1
2018
هداف كأس العالم للأندية
1
2019
لاعب العام من رابطة المشجعين
2
2018, 2021
أفضل هدف في العام في موسم ليفربول
1
2018-19
جائزة القدم الذهبية
1
2021
أفضل لاعب إفريقي في العقد من الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء
1
2011-2020
أفضل لاعب إفريقي في العام من الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء
2
2020, 2021