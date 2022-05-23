كم عدد جوائز محمد صلاح الفردية؟

لا يتوقف المصري محمد صلاح عن التألق سواءً فرديًا أو جماعيًا، ويسير بخطى ثابتة في كل موسم يقضيه مع ليفربول الإنجليزي ليكون واحدًا من أساطير ملعب "أنفيلد" على مدار التاريخ.

صلاح حصد الكثير من البطولات مع الأندية التي لعب لها خلال مسيرته المثيرة للاهتمام في أوروبا، والتي بدأت من نادي بازل السويسري في 2012، بعد رحلة رائعة مع المقاولون العرب المصري.

صلاح، وخلال مسيرته في أوروبا، التي لعب خلالها مع بازل، وتشيلسي الإنجليزي وفيورنتينا وروما الإيطاليين، وأخيرًا ليفربول، حقق العديد من الألقاب الجماعية الرائعة.

لكن الرحلة لم تكن جماعية فقط، حيث تألق الدولي المصري بشكل كبير، وحقق العديد من الألقاب الفردية في مسيرته المذهلة.

وفي التقرير التالي، يصحبكم "جول GOAL" في رحلة للتعرف على كافة الألقاب الفردية التي حصدها محمد صلاح في مسيرته، مع الأندية والمنتخب المصري.

ما هي ألقاب محمد صلاح الفردية؟

صلاح بدأ مسيرته مع الألقاب الفردية حين حصل على جائزة أفضل لاعب صاعد في إفريقيا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في 2012.

وفي العام نفسه، حصد صلاح جائزة "الفتى الذهبي" التي يقدمها الاتحاد العربي لكرة القدم، لأفضل لاعب عربي شاب.

وفي عام 2013، تمكن صلاح من حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري السويسري، على مشواره مع نادي بازل.

صلاح حصل كذلك على جائزة صحيفة "الهداف" الجزائرية، لأفضل لاعب عربي في العام ثلاث مرات، وتحديدًا في سنوات 2013 و2017 و2018.

كم عدد بطولات محمد صلاح طوال مسيرته؟

وفي موسم 2015-16، حصد صلاح جائزة أفضل لاعب في الموسم في نادي روما الإيطالي.

وفي 2016، تمكن صلاح من حصد جائزة "جلوب سوكر" كأفضل لاعب عربي في العام.

أحد أبرز الجوائز الفردية في مسيرة صلاح، كانت حصوله على جائزة أفضل لاعب من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مرتين متتاليتين عامي 2017 و2018.

كما دخل صلاح تشكيل "كاف" لأفضل اللاعبين الأفارقة في العام ثلاث مرات متتالية، في أعوام 2017 و2018 و2019.

وكذلك تواجد صلاح في التشكيل المثالي لبطولة أمم إفريقيا في مناسبتين، وتحديدًا في نسختي 2017 و2021.

وبالانتقال إلى الدوري الإنجليزي، فقد حصل قائد منتخب مصر على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي 4 مرات، وتحديدًأ في نوفمبر 2017، وفبراير 2018، ومارس 2018، وآخرها في أكتوبر 2021.

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كما حصد كذلك جائزة أفضل هدف في الشهر في الدوري الإنجليزي مرتين، الأولى في يناير 2021، والثانية في أكتوبر من العام نفسه.

أحد أكثر الألقاب الفردية التي حصل عليها صلاح، كانت جائزة لاعب الشهر من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، والتي حصدها عشر مرات.

صلاح حقق أيضًا جائزة أفضل لاعب إفريقي من هيئة الإذاعة البريطانية مرتين، في عام 2017 و2018.

صلاح حقق جائزة أفضل لاعب في إنجلترا والتي تقدمها رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين مرة واحدة، كانت في موسم 2017-18.

أما جائزة أفضل لاعب في العام من قبل رابطة النقاد الإنجليزية، فقد حصل عليها صلاح مرتين، في موسم 2017-18، و2021-22.

الدولي المصري حصد جائزة هداف الدوري الإنجليزي ثلاث مرات، في مواسم 2017-18 و2018-19 و2021-22.

وفي موسم 2021-22 حصد صلاح أيضًا جائزة أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي.

كما حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال موسم 2017-18.

وعلى المستوى العالمي، فقد حصد صلاح جائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام من الاتحاد الدولي لكرة القدم في 2018.