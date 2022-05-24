كم عدد بطولات جوزيه مورينيو؟ ومتى حقق آخر لقب؟

عاد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي روما الإيطالي إلى الواجهة من جديد، بعد أن قاد "الذئاب" إلى نهائي بطولة دوري المؤتمر لموسم 2021-22.

مسيرة مورينيو كواحد من بين أفضل المدربين في كرة القدم العالمية تراجعت إلى حد كبير مؤخرًا، وكانت إقالته من تدريب توتنهام الإنجليزي خلال الموسم الماضي ضربة قاسية عليه.

مورينيو، أثبت خلال مسيرته الطويلة، أنه واحد من أفضل المدربين في جيله، لكنه تراجع بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، خاصة مع موافقته على تدريب فرق أقل شهرة مما اعتاد عليه.

مورينيو حقق خلال مسيرته التدريبية، التي بدأها مع نادي بنفيكا البرتغالي قبل 22 عامًا، العديد من الألقاب المحلية والقارية.

إنجازات مورينيو عديدة، ولعل تتويجه بألقاب الدوري في البرتغال مع بورتو، وإنجلترا مع تشيلسي، وإيطاليا مع إنتر، وإسبانيا مع ريال مدريد، يثبت أنه مدرب من طراز رفيع.

كما يملك مورينيو سمعة مميزة في البطولات الأوروبية، حيث حقق لقب دوري أبطال أوروبا مع بورتو وإنتر، والدوري الأوروبي مع بورتو ومانشستر يونايتد، لكنه لم يحصل بعد على لقب السوبر الأوروبي.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والقنوات الناقلة

مورينيو أمامه فرصة لإضافة بطولة جديدة إلى خزينته المرصعة بالألقاب، حين يخوض مع روما نهائي دوري المؤتمر الأوروبي أمام فينورد الهولندي.

كم عدد بطولات جوزيه مورينيو؟

يملك مورينيو في رصيده التدريبي حتى الآن 25 لقبًا متنوعًا، حققها مع بورتو، وتشيلسي، وإنتر، وريال مدريد، ومانشستر يونايتد.

مورينيو حقق ستة ألقاب مع بورتو، حيث حصد لقب الدوري البرتغالي مرتين، ولقب كأس البرتغال والسوبر البرتغالي ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي مرة واحدة.

كم عدد بطولات مورينيو مع بورتو؟

سجل بطولات مورينيو مع بورتو البطولة عدد المرات المواسم الدوري البرتغالي 2 2002-03, 2003-04 كأس البرتغال 1 2002-03 السوبر البرتغالي 1 2003 الدوري الأوروبي 1 2002-03 دوري أبطال أوروبا 1 2003-04 الإجمالي 6

كم عدد بطولات مورينيو مع تشيلسي؟

أما مع تشيلسي، فقد حصد ثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي، ومثلها في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، بالإضافة إلى لقب واحد في بطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية.

سجل بطولات مورينيو مع تشيلسي البطولة عدد المرات المواسم الدوري الإنجليزي 3 2004–05, 2005–06, 2014–15 كأس إنجلترا 1 2006-07 كأس الرابطة الإنجليزية 3 2004–05, 2005–06, 2014–15 الدرع الخيرية 1 2005 الإجمالي 8

كم عدد بطولات مورينيو مع إنتر؟

وبالانتقال إلى إنتر، فقد تمكن مورينيو من حصد خمسة ألقاب، من بينها ثلاثية تاريخية في موسم 2009-10، وحصد مورينيو مع "النيراتزوري" لقب الدوري الإيطالي مرتين، ولقبًا في كأس إيطاليا، وكأس السوبر الإيطالي، ودوري أبطال أوروبا.

سجل بطولات مورينيو مع إنتر البطولة عدد المرات المواسم الدوري الإيطالي 2 2008–09, 2009–10 كأس إيطاليا 1 2009-10 السوبر الإيطالي 1 2008 دوري أبطال أوروبا 1 2009-10 الإجمالي 5

كم عدد بطولات مورينيو مع ريال مدريد؟

مسيرة مورينيو مرت كذلك من بوابة ريال مدريد، الذي حقق معه ثلاث بطولات فقط، بواقع لقب في كلٍ من الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني.

سجل بطولات مورينيو مع ريال مدريد البطولة عدد المرات المواسم الدوري الإسباني 1 2011-12 كأس ملك إسبانيا 1 2010-11 كأس السوبر الإسباني 1 2012 الإجمالي 3

كم عدد بطولات مورينيو مع مانشستر يونايتد؟

وبعودة مورينيو إلى إنجلترا من بوابة مانشستر يونايتد، فقد حصد ثلاثة ألقاب، هي كأس الرابطة الإنجليزية، والدرع الخيرية، والدوري الأوروبي.

سجل بطولات مورينيو مع مانشستر يونايتد عدد المرات المواسم كأس الرابطة الإنجليزية 1 2016-17 الدرع الخيرية 1 2016 الدوري الأوروبي 1 2016-17 الإجمالي 3

متى حقق مورينيو آخر لقب؟

آخر لقب حققه مورينيو في مسيرته التدريبية كان الدوري الأوروبي مع مانشستر يونايتد في موسم 2016-17.

مورينيو قاد "الشياطين الحمر" إلى الفوز على أياكس الهولندي بهدفين نظيفين في المباراة النهائية للبطولة.

ولم يتمكن مورينيو من حصد أي لقب خلال مسيرته مع توتنهام الإنجليزي، وتمت إقالته من تدريب "سبيرز" قبل أسبوع واحد فقط من نهائي كأس الرابطة أمام مانشستر سيتي في أبريل 2021.

الموسم الفريق الدوري الكؤوس* دوري أبطال أوروبا الدوري الأوروبي دوري المؤتمر الأوروبي 2002-04 بورتو 2 2 1 1 0 2004-07 تشيلسي 2 4 0 0 0 2008-10 إنتر 2 2 1 0 0 2010-13 ريال مدريد 1 2 0 0 0 2013-15 تشيلسي 1 1 0 0 0 2016-18 مانشستر يونايتد 0 2 0 1 0 2019-21 توتنهام 0 0 0 0 0 2021-حتى الآن روما 0 0 0 0 0 - الإجمالي 8 13 2 2 0

*تشمل بطولات الدرع الخيرية، السوبر الإيطالي، السوبر الإسباني