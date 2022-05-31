كم عدد بطولات بيب جوارديولا؟ ومتى حقق آخر لقب؟

تعرف على الألقاب التي حصدها الإسباني بيب جوارديولا خلال مسيرته التدريبية، ومتى كان آخر لقب له؟

يُنظر إلى الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي على أنه واحد من بين أفضل المدربين في تاريخ كرة القدم على الإطلاق.

جوارديولا يملك فلسفة خاصة للغاية في كرة القدم، إلى جانب معايير مرتفعة جدًا سواء في اختيار اللاعبين أو في تطبيق أفكاره على أرض الملعب.

جوارديولا تمكن خلال مسيرته المميزة للغاية من إثبات أنه أحد أفضل المدربين، ليس فقط في جيله، بل ربما في تاريخ كرة القدم، بالنظر إلى الثورة التكتيكية التي أحدثها.

وحقق جوارديولا خلال مسيرته التدريبية، التي بدأها مع نادي برشلونة الإسباني في 2008، العديد من الألقاب المحلية والقارية.

ويملك جوارديولا العديد من الإنجازات، ولعل حصده للسداسية في موسم 2008-09، في أول موسم تدريبي له مع برشلونة، يثبت الثورة التي أحدثها.

مسيرة جوارديولا لم تعرف الكثير من التنقلات، حيث درب بعد برشلونة فريقين فقط، هما بايرن ميونخ الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي، لكنه لم يتمكن من تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا من 2010-11 مع النادي الكتالوني.

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وفي السطور التالية، يأخذكم "جول GOAL" في التقرير التالي للتعرف على البطولات التي حققها يبب جوارديولا خلال مسيرته التدريبية المثيرة للاهتمام.

كم عدد بطولات بيب جوارديولا؟

يملك جوارديولا في رصيده التدريبي حتى الآن 32 لقبًا متنوعًا، حققها مع برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي.

وتمكن جوارديولا من حصد 14 لقبًا مع برشلونة، خلال الفترة بين 2008 و2012، ثم مع انتقاله إلى بايرن ميونخ في الفترة بين 2013 و2016 حصد سبعة ألقاب، إلى جانب 11 لقبًا مع مانشستر سيتي منذ 2016 وحتى الآن.

كم عدد بطولات جوارديولا مع برشلونة؟

حصد جوارديولا 14 لقبًا مع برشلونة، بعد أن حقق لقب الدوري الإسباني ثلاث مرات، بالإضافة إلى لقب كأس ملك إسبانيا في مناسبتين وكأس السوبر الإسباني ثلاث مرات.

أما على الصعيد الأوروبي، فقد حقق جوارديولا لقب دوري أبطال أوروبا في مناسبتين، بالإضافة إلى بطولتي السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مرتين أيضًا.

سجل بطولات جوارديولا مع برشلونة البطولة عدد المرات المواسم الدوري الإسباني 3 2008–09, 2009–10, 2010–11 كأس إسبانيا 2 2008–09, 2011–12 كأس السوبر الإسباني 3 2009, 2010, 2011 دوري أبطال أوروبا 2 2008–09, 2010–11 السوبر الأوروبي 2 2009, 2011 كأس العالم للأندية 2 2009, 2011 الإجمالي 14

كم عدد بطولات جوارديولا مع بايرن ميونخ؟

وخلال مسيرته الممتدة من 2013 وحتى 2016، نجح جوارديولا في تحقيق سبعة ألقاب متنوعة.

وحصد بيب لقب الدوري الألماني في ثلاث مناسبات، ولقب كأس ألمانيا مرتين، أما عالميًا وقاريًا، فقد حقق لقب السوبر الأوروبي مرة واحدة، ولقبًا في كأس العالم للأندية.

سجل بطولات جوارديولا مع بايرن ميونخ البطولة عدد المرات المواسم الدوري الألماني 3 2013–14, 2014–15, 2015–16 كأس ألمانيا 2 2013–14, 2015–16 السوبر الأوروبي 1 2013 كأس العالم للأندية 1 2013 الإجمالي 7

كم عدد بطولات جوارديولا مع مانشستر سيتي؟

مسيرة جوارديولا مع مانشستر سيتي مثير بحق، حيث تمكن من حصد 11 لقبًا حتى الآن، مع سيطرة محلية هائلة.

وتمكن جوارديولا من حصد لقب الدوري الإنجليزي أربع مرات، بالإضافة إلى لقب كأس إنجلترا مرة واحدة، بالإضافة إلى أربعة ألقاب في كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، ولقبين في الدرع الخيرية.

سجل بطولات جوارديولا مع مانشستر سيتي البطولة عدد المرات المواسم الدوري الإنجليزي 4 2017–18, 2018–19, 2020–21, 2021–22 كأس إنجلترا 1 2018–19 كأس الرابطة الإنجليزية 4 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21 الدرع الخيرية 2 2018, 2019 الإجمالي 11

متى حقق جوارديولا آخر لقب؟

آخر لقب حققه جوارديولا في مسيرته التدريبية كان الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي في موسم 2021-2022.

ونجح جوارديولا في التفوق على ليفربول في صراع الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة فقط، إثر الفوز على أستون فيلا في الجولة الأخيرة بنتيجة 3-2، بعد أن كان مانشستر سيتي متأخرًا في النتيجة بهدفين نظيفين حتى آخر 20 دقيقة من عمر اللقاء.

الموسم الفريق الدوري الكؤوس* دوري أبطال أوروبا السوبر الأوروبي كأس العالم للأندية 2008-12 برشلونة 3 5 2 2 2 2013-16 بايرن ميونخ 3 2 0 1 1 2016 - حتى الآن مانشستر سيتي 4 7 0 0 0 - الإجمالي 10 14 2 3 3

*تشمل بطولات الدرع الخيرية، وكأس الرابطة الإنجليزية، والسوبر الإسباني