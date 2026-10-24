يعيش محمد صلاح فترة عظيمة مع طرابزون سبور التركي بعدما انضم إليه مع انطلاق موسم 2026-2027.

محمد صلاح تألق مع ليفربول في الدوري الإنجليزي وحقق دوري أبطال أوروبا والبريمييرليج ورسّخ نفسه بين أساطير اللعبة.

ومع بداية رحلته في الدوري التركي احتاج إلى 3 مباريات ليسجل أولى أهدافه، واستمر في التسجيل سواء بالدوري المحلي أو دوري المؤتمر الأوروبي.

وفي التقرير الآتي، نستعرض أهداف محمد صلاح في طرابزون سبور في الدوري التركي وباقي المسابقات.

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كم عدد أهداف محمد صلاح مع طرابزون سبور في الدوري التركي؟

تألق محمد صلاح سريعًا في الدوري التركي حتى أنّه سجل هاتريك ضد جلطة سراي بجانب هز شباك بشكتاش.





البطولة الموسم عدد المباريات الأهداف الصناعة الدوري التركي 2026-2027 8 8 3

كم عدد أهداف محمد صلاح مع طرابزون سبور في دوري المؤتمر الأوروبي؟

البطولة الموسم عدد المباريات الأهداف الصناعة دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027 2 2 2





عدد أهداف محمد صلاح مع طرابزون سبور التركي؟

بجانب تألقه في الدور التركي ودوري المؤتمر، شارك محمد صلاح في التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي.

وفي التقرير الآتي رصد بجميع أهداف محمد صلاح مع طرابزون سبور التركي.





البطولة عدد المباريات عدد الأهداف الصناعة الدوري التركي 8 8 3 دوري المؤتمر الأوروبي 2 2 2 تصفيات الدوري الأوروبي 2 0 0 الإجمالي 12 10 5



