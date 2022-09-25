كم عدد أهداف كريستيانو رونالدو مع البرتغال؟ سجل أهدافه في كأس العالم، اليورو، والوديات

كريستيانو رونالدو أحد أعظم اللاعبين في كرة القدم، ها نحن نقولها، نجم مانشستر يونايتد هو الهداف التاريخي للعبة على المستوى الدولي وبفارق مريح، ويملك عدة أرقام قياسية أخرى.
بدأ مع بلاده في 2003 ضد كازخستان، وافتتح التسجيل في 2004 ضد اليونان في يورو 2004، ويسجل منذ يومها بلا توقف، ولكن، كم هو عدد أهداف رونالدو الدولية؟
إجمالي أهداف رونالدو الدولية
المسابقة
المباريات
الأهداف
كأس العالم
17
7
تصفيات كأس العالم
47
36
اليورو
25
14
تصفيات اليورو
35
31
دوري الأمم الأوروبية
10
7
كأس القارات
4
2
وديات
52
20
190
117
ما هو عدد أهداف رونالدو في كأس العالم
المسابقة
االمباريات
الأهداف
2006
6
1
2010
4
1
2014
3
1
2018
4
4
2022
17
7
سجل رونالدو في اليورو
المسابقة
المباريات
الأهداف
2004
6
2
2008
4
1
2012
5
3
2016
7
3
2020
4
5
26
14
تصفيات كأس العالم
النسخة
الأهداف
2006
7
2010
0
2014
8
2018
15
2022
6
36
سجل رونالدو في الوديات
المباريات
الأهداف
52
20
هاتريك رونالدو
المباراة
الأهداف
المسابقة
Date
البرتغال 4-2 أيرلندا الشمالية
3
2014 تصفيات كأس العالم
September 6, 2013
البرتغال 3-2 السويد
3
2014 تصفيات كأس العالم
November 19, 2013
البرتغال 3-2 أرمينيا
3
2016 تصفيات يورو
June 13, 2015
البرتغال 6-0 أندورا
4
تصفيات كأس العالم 2018
October 7, 2016
البرتغال 5-1 جزر الفارو
3
2018 تصفيات كأس العالم
August 31, 2017
البرتغال 3-3 إسبانيا
3
2018 كأس العالم
June 15, 2018
البرتغال 3-1 سويسرا
3
2019 دوري الأمم
June 5, 2019
البرتغال 5-1 ليتوانيا
4
2020 تصفيات يورو
September 10, 2019
البرتغال 6-0 ليتوانيا
3
2020 تصفيات يورو
November 14, 2019
البرتغال5-0 لوكسمبورج
3
2022 تصفيات كأس العالم
October 12, 2021
خصوم رونالدو المفضلين
الفريق
الأهداف
لوكسمبورج
9
ليتوانيا
7
السويد
7
أندورا
6
المجر
6
أرمينيا
5
لاتفيا
5
سويسرا
5
إستونيا
4
جزر الفارو
4
هولندا
4
بلجيكا
3
الدنمارك
3
أيرلندا الشمالية
3
روسيا
3
إسبانيا
3
محدث حتى 19 سبتمبر
اختيارات المحررين
- طريد آرسنال ومارادونا الجديد وزجاجة كاتشب .. لاعبون مفاجأة الموسم في أوروبا
- راحة من فريقك الخاسر ومراجعة الفانتازي .. أين ستذهب خلال التوقف الدولي؟
- سحر البرازيل ودقة الألمان .. قمصان كأس العالم 2022
- جول إنسايدر | البلطان .. خسر نصف مليار وثروته خيالية
- لاعب كرة يد يحلم بليدز وفاشل في الراب .. حكايات هالاند