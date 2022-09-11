كم عدد أهداف إرلينج هالاند في مسيرته حتى الآن؟

تعرف على عدد الأهداف التي سجلها إرلينج هالاند في مسيرته الكروية حتى الآن مع مختلف الفرق وعلى الصعيد الدولي مع منتخب النرويج بالتفصيل..

يُنظر إلى النرويجي إرلينج هالاند على أنه أحد أبرز الهدافين الشباب في كرة القدم الأوروبية في السنوات الأخيرة، وذلك بالنظر إلى سجله التهديفي المذهلة الذي رافقه تقريبًا منذ بداية مسيرته الاحترافية.

هالاند نجح خلال مسيرته القصيرة نسبيًا في الملاعب في الوصول إلى 197 هدفًا، على صعيد الأندية والمنتخبات، وهو رقم مذهل بالنظر إلى أن النجم النرويجي الشاب لا يزال يتحسس طريقه في كرة القدم العالمية.

وصاحبت الضجة هالاند منذ بداية مسيرته الكروية، بالنظر إلى القوة البدنية التي يملكها، وقدرته على إنهاء الهجمات بالقدمين والرأس بكفاءة لا مثيل لها.

ويبدو أن انتقال هالاند إلى مانشستر سيتي لن يعطل مسيرته التهديفية المذهلة، حيث واصل سجله التهديفي المذهل، وأصبح حديث الجميع من نقاد وجماهير في الدوري الإنجليزي، بعد أسابيع قليلة من انتقاله إلى بطل المسابقة.

كم عدد أهداف كريستيانو رونالدو في مسيرته حتى الآن؟

في هذا التقرير نستعرض معكم عدد الأهداف التي سجلها إرلينج هالاند في كل فريق ارتدى قميصه منذ بداية مسيرته الاحترافية.

كم عدد أهداف هالاند مع مانشستر سيتي؟

انضم إرلينج هالاند إلى مانشستر سيتي في صيف 2022 قادمًا من بوروسيا دورتموند، ويبدو أنه لم يجد أدنى صعوبة في التأقلم على أجواء الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغم عدم تمكن هالاند من التسجيل في مباراة الدرع الخيرية أمام ليفربول قبل أسبوع على بداية الدوري الإنجليزي، إلا أنه انطلق في "البريمييرليج" بعد أن سجل 10 أهداف في أول ست جولات من المسابقة.

كما واصل النجم النرويجي الشاب تألقه في دوري أبطال أوروبا، حيث سجل هدفين في أول ظهور له مع فريقه الجديد في المسابقة، في مواجهة إشبيلية الإسباني

البطولة عدد المباريات الأهداف الصناعة الدوري الإنجليزي 6 10 1 دوري أبطال أوروبا 1 2 0 الدرع الخيرية 1 0 0

كم عدد أهداف هالاند مع بوروسا دورتموند؟

مسيرة هالاند مع بوروسيا دورتموند كانت مذهلة بحق، منذ انضمامه إلى ملعب "سيجنال إيدونا بارك" قادمًا من سالزبورج النسماوي في يناير 2020.

ويملك هالاند معدلًا تهديفيًا مذهلًا مع بوروسيا دورتموند، يقترب من هدف في المباراة الواحدة، وتوج مسيرة مع الفريق بلقب واحد في كأس ألمانيا.

البطولة عدد المباريات الأهداف الصناعة الدوري الألماني 67 62 19 دوري أبطال أوروبا 13 15 2 كأس ألمانيا 7 8 1 السوبر الألماني 2 1 1

كم عدد أهداف هالاند مع النرويج؟

يملك هالاند سجلًا مذهلًا مع منتخب النرويج، سواء في الفئات السنية، أو مع المنتخب الأول، ولعل تسجيل اللاعب لتسعة أهداف في مباراة واحدة خلال الفوز الضخم والتاريخي على هندوراس بنتيجة 12-0 لحساب دور المجموعات من بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا والتي أقيمت في بولندا في 2019، كان نقطة الانطلاق الحقيقية للاعب في عالم كرة القدم.

ومع المنتخب النرويجي الأول، لعب هالاند 21 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل 20 هدفًا، وهو المعدل الذي أغضب النرويجي الشاب بالفعل، لأنه لا يملك معدلًا يصل إلى هدف في كل مباراة.

كم عدد أهداف إرلينج هالاند طوال مسيرته؟