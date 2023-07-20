كم تريد؟ موقف مذهل لميسي مع زميله الجديد في إنتر ميامي!

صدمة في المحادثة الجماعية لأعضاء الفريق الأمريكي

كشف دي أندري يدلين لاعب نادي إنتر ميامي الأمريكي، عن تصرف رائع قام به النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تجاه زميله ليوناردو كامبانا.

ميسي ظهر للمرة الأولى أمام جماهير فريقه الجديد يوم الأحد الماضي، في تقديم مذهل على ملعب "DRV PNK"، وهو الحدث الذي استقطب اهتمامًا كبيرًا بمختلف أنحاء العالم.

جماهير إنتر ميامي كانت تبحث عن التذاكر في كل مكان، ووصل الأمر إلى تهافت نجوم الفريق كذلك وعلى رأسهم كامبانا الذي واجه مشكلة للحصول على تذكرة، لذلك توجه إلى محادثة على تطبيق "WhatsApp" ليسأل باقي اللاعبين عن كيفية الحصول على تذاكر لهذا الحدث.

وقال يدلين عن هذا الموقف:"كامبانا كان يبحث عن تذاكر يوم الأحد الماضي، ودخل الدردشة الجماعية ليسأل الجميع عن كيفية الحصول على تذاكر، لم نعلم حتى أن ميسي يتواجد في هذه الدردشة".

وأضاف:"ميسي ظهر بشكل صادم وسأله، كم تذكرة تحتاج؟، شعرت بالدهشة من هذا الموقف الذي عكس كرم ميسي تجاه كامبانا الذي يعرفه منذ ثلاثة أيام فقط".

يذكر أن ميسي يستعد للظهور للمرة الأولى بقميص إنتر ميامي، غدًا، الجمعة، في المواجهة التي يلعبها فريقه أمام كروز أزول المكسيكي.