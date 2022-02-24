كم تبلغ ثروة ماريو بالوتيلي؟ وما هو أكبر راتب تقاضاه؟

يعد ماريو بالوتيلي من أكثر لاعبي كرة القدم إثارة للجدل، ومن أكثر الموهوبين الذين لم يصلوا إلى مكانة يستحقونها بسبب العقلية الضعيفة.

بعد أن بدأ مسيرته مع إنتر وتألق، ثم ظهر بمستوى مميز في الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي، أخذت مسيرة الدولي الإيطالي تنحدر كثيرًا.

تجارب كثيرة لبالوتيلي، خلالها كان مثار الأنظار بسبب تصرفاته المتهورة خارج الملعب وسهراته وكثرة الأزمات التي يتسبب بها.

رغم الفشل الرياضي قياسًا بالإمكانات الكبيرة التي يمتلكها "سوبر ماريو"، لكنه نجح اقتصاديًا بشدة.

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ما هي ثروة بالوتيلي؟ وما هو راتبه الحالي؟ معلومات نستعرضها سويًا في هذا التقرير.

ما هو راتب ماريو بالوتيلي الحالي؟

يلعب بالوتيلي مع أدنة سبور التركي، ويبدو أنه في حالة استقرار فنية أدت لعودته مرة أخرى لمنتخب إيطاليا.

يبلغ راتب بالوتيلي مع النادي التركي 5 ملايين و850 ألف يورو سنويًا، أي أن راتبه الأسبوع 113 ألف يورو.

ما هو أكبر راتب تقاضاه بالوتيلي في مسيرته؟

رغم انهيار مسيرته إلى حد كبير، لكن حافظ بالوتيلي على نفسه كواحد من أكثر لاعبي كرة القدم تقاضيًا للرواتب.

الراتب الأكبر له كان في الدوري الفرنسي، عندما تقاضى 13 مليون يورو سنويًا مع نيس، وبالمثل بعدها مع مارسيليا.

لكن وجبت الإشارة إلى أن تلك الرواتب كانت مرتبطة بالانضباط داخل وخارج الملعب.

ما هي قيمة ثروة ماريو بالوتيلي؟

اختلفت المواقع في تقدير ثروة ماريو بالوتيلي، ذهب البعض للقول أنها بلغت 80 مليون يورو.

لقد وفقًا لتقارير أخرى، فإن ثروة بالوتيلي تبلغ 27.5 مليون يورو وانخفضت في الآونة الأخيرة.

في كل الأحوال، الأكيد أن الإيطالي صاحب الـ31 عامًا يمتلك أموالًا كثيرة من رحلته في كرة القدم واستثماراته خارجها.