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دوري روشن السعودي

كم تبلغ الأسعار؟ طرح تذاكر مباراة الهلال ونيوكاسل

تامر أبو سيدو
9:57 م غرينتش+3 4‏/12‏/2022
hilal - Odion Ighalo 2022-2023
مباراة ودية منتظرة بين الفريقين السعودي والإنجليزي

يخوض الهلال مباراة ودية أمام نيوكاسل الإنجليزي مساء الخميس القادم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، وذلك ضمن فعاليات موسم الدرعية المقام حاليًا في السعودية.

بعثة نيوكاسل وصلت الرياض بالفعل مساء اليوم وقد حظيت باستقبال رائع في فندق الإقامة، فيما يُواصل الهلال تدريباته يوميًا ومن المتوقع أن ينضم له اللاعبون العائدون من قطر خلال الأيام القليلة القادمة.

حساب موسم الدرعية على تويتر أعلن مساء اليوم الأحد طرح التذاكر الخاصة باللقاء، وقد تدرجت الأسعار من 25 حتى 75 ريال سعودي، فيما بلغ سعر التذكرة الفضية 1500 ريال سعودي.

نيوكاسل لن يكون الفريق الأوروبي الوحيد الذي سيخوض مباراة ودية في السعودية خلال الأسبوع القادم، حيث سيخوض النصر مباراة ودية أمام ألميريا الإسباني يوم الجمعة القادم على ملعبه مرسول بارك.

يُشار إلى أن دوري روشن السعودي متوقف حاليًا بسبب كأس العالم قطر 2022 وسيُستأنف منتصف ديسمبر الجاري بمواجهات الجولة التاسعة.

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