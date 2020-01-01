كم بلغت نسبة انخفاض إيرادات مانشستر يونايتد؟

بسبب الغياب عن دوري أبطال أوروبا

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن نسبة انخفاض إيرادات مانشستر يونايتد في النصف الثاني من العام الماضي، تأثرا بغياب الشياطين الحمر عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وبحسب ما ذكرته شبكة "بي بي سي"، فإن نسبة انخفاض الإيرادات قد بلغت حوالي 12% حتى شهر ديسمبر الماضي، والسبب الرئيسي الغياب عن الكأس ذات الأذنين.

وقالت الشبكة التي تحظى بمصداقية لا بأس بها، إن إيرادات البث انخفضت بنسبة 33.4% خلال هذه الفترة، وذلك على الرغم من ارتفاع الإيرادات التجارية بنحو 6.5%.

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ومن المتوقع أن يتراوح إجمالي الإيرادات بين 560 مليون جنيه إسترليني و580 مليون بنفس العملة مع نهاية 2020.

ومع ذلك، يرى المدير التنفيذي إد وودوارد، أن النادي حقق تقدمًا على مستوى إعادة بناء الفريق، لافتًا إلى أن أبناء الأكاديمية والصفقات الجديدة التي وقع معها يونايتد في الأشهر الماضية، قد وضعوا حجر أساس المشروع الجديد، على أمل أن يستعيد النادي بريقه ونجاحه على المدى البعيد.

في السياق ذاته، بلغ إجمالي إيرادات النادي لنحو 303.8 مليون جنيه إسترليني في ستة أشهر، وذلك لم يكن بالأمر المفاجئ، نظرًا إلى غياب الفريق عن الأبطال.

وعلى النقيض من هذه الأرقام، كان يونايتد قد أعلن في يوليو 2019، عن وصول العائدات لرقم قياسي، بلغ حوالي 627، خلف ريال مدريد وبرشلونة.

كما كشفت أرقام النادي أيضًا عن ارتفاع عدد الموظفين في نهاية العام الماضي إلى 979، مقابل 937 في العام الذي سبقه.