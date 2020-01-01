كما انفرد "جول" .. التعاون يعلن التعاقد رسميًا مع باتريس كارتيرون

أعلن نادي التعاون السعودي، اليوم الأربعاء، التعاقد رسميًا مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك، لمدة موسمين مقبلين، عقب فسخ التعاقد مع القلعة البيضاء.

كارتيرون دفع 250 ألف دولار للزمالك أمس الثلاثاء، وهي قيمة الشرط الجزائي للرحيل عن الأبيض، في قرار صادم للجميع، في وسط مشاركة الزمالك في منافسات عدة.

وكشف التعاون عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، التعاقد مع المدرب الفرنسي، لمدة موسمين وسيتجه المدير الفني إلى قطر لقيادة الفريق في دوري أبطال آسيا.

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وقال النادي عبر "تويتر": "وقعت إدارة النادي مبدئيًا مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لتدريب الفريق الأول لمدة موسمين قادمين، حيث سيتم توقيع العقد النهائي بين الطرفين في قطر عند وصول المدرب".

التعاون يشارك في دوري أبطال آسيا ضمن دوري أبطال آسيا ضمن دور المجموعات حاليًا، حيث يسعى السكري للتأهل إلى الدور المقبل من البطولة من أجل المنافسة على اللقب.