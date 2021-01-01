كما انفرد "جول" .. الأهلي يعلن تمديد عقد عمر السومة حتى عام 2024

انتهت .. السومة يمدد عقده مع الأهلي

أعلن النادي الأهلي السعودي عن تمديد تعاقد السوري عمر السومة نجم الفريق، لينهي الجدل حول مصيره رفقة الراقي بعد تضارب الأحداث خلال الفترة الأخيرة.

وظلت المفاوضات بين الطرفين فترة طويلة من أجل تمديد تعاقده خاصًة وأنه دخل الفترة الحرة في عقده القديم مع الراقي في يناير الجاري، وسعى أكثر من فريق في الحصول على خدماته.

وكشف الأهلي عن توقيع السوري على عقد جديد رفقة الأهلي يمتد حتى عام 2024، ليعلن استمرار السومة بقميص الفريق واستمرار حالة الترابط بينه وبين الجماهير.

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وقال الأهلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "التاريخي عمر السومة أهلاوي حتى 2024".

وكان "جول" قد انفرد باتفاق السومة مع الأهلي على تمديد تعاقده وبقائه داخل قلعة الراقي حتى عام 2024. (طالع التفاصيل)

عمر السومة تمكن من خطف قمة الهدافين في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، ووصل الآن للهدف رقم 128 ويتخطى ناصر الشمراني الذي سيطر على اللقب لعدة سنوات.