كما أكد جول .. الإعلان رسميًا عن موعد الموسم الجديد من الدوري السعودي

جول كان قد انفرد بالموعد قبل فترة طويلة

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة أندية المحترفين موعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري السعودي، وقد أكدا ما كان قد كشف عنه جول من أسبوع تقريبًا.

مصادر جول الخاصة كانت قد أكدت قبل أسبوع تقريبًا أن هناك اقتراحًا لبدء الموسم الجديد من الدوري السعودي في الـ25 من أغسطس القادم، وقد أعلن حساب الدوري على تويتر ذلك رسميًا اليوم الثلاثاء.

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الدوري السعودي موسم 2022-2023 كان من المفترض حسب الاتحاد السعودي لكرة القدم أن ينطلق في الـ11 من أغسطس القادم، لكن تمديد نهاية الموسم الجاري حتى الـ23 من يونيو المقبل بدلًا من الـ29 من مايو الجاري أجل بدء موعد الموسم الجديد لمنح اللاعبين والأندية فرصة جيدة للاستشفاء والاستعداد جيدًا.

25 أغسطس 📆



بداية موسمنا القادم 2022 - 2023 ⚽️❤️ pic.twitter.com/sqQV8MzI89 — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) May 31, 2022

الجهات الرسمية لم تُعلن عن موعد توقف الدوري قبل نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، لكن مصادرنا الخاصة كانت قد أوضحت أن الدوري من المتوقع أن يتوقف في منتصف أكتوبر لمنح المنتخب السعودي الفرصة الكاملة للاستعداد جيدًا للمونديال، حيث سيتوقف الدوري قبل شهر تقريبًا من انطلاق المونديال.

مونديال 2022 سينطلق في قطر يوم 21 نوفمبر القادم وسيستمر حتى الـ18 من ديسمبر موعد المباراة النهائية والذي يُصادف اليوم الوطني لدولة قطر.

يُشار إلى أن الهلال والاتحاد يتصدرا جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 61 نقطة لكل منهما، لكن الفريق العاصمي يتفوق بفارق المواجهات المباشرة، حيث انتصر ذهابًا إيابًا على غريمه.

الهلال سيواجه الفتح والفيصلي عقب انتهاء التوقف الدولي، فيما سيلعب الاتحاد أمام الاتفاق والباطن في آخر جولتين من الموسم.