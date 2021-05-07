كمال الدين سوليمانا: نجم غانا الشاب الموهوب أكثر من نيمار وعلى رادار مانشستر يونايتد

صاحب الـ19 عامًا استطاع أن يجذب الأنظار في كرة القدم الدنماركية مع نوردجيلاند، في الوقت الذي يُطلب من أجل بيعه ما يصل إلى 10 مليون جنيه استرليني..

في حين أن الإصابات حدت من تأثيره الإجمالي، فمن الإنصاف القول إن لاعب خط وسط أياكس محمد كودوس كان أحد نجوم أفريقيا الصاعدين بسرعة الصاروخ على مدار الموسم الأوروبي.

بمجرد العودة إلى لياقته الكاملة، من المتوقع أن يلعب الدولي الغاني دورًا رئيسيًا في أمستردام الموسم المقبل كهدف لتأمين لقب الدوري الهولندي الثالث على التوالي.

وإذا كان العملاق الهولندي حريصًا على البدء في بناء قاعدة لبعض أفضل الشباب في إفريقيا، فلن يضطروا إلى البحث بعيدًا للعثور على لاعب يُظهر مدى أنه واعد مثل كودوس في المراحل الأولى من مسيرته.

وبالفعل، فإن كمال الدين سوليمانا هو لاعب تماثل مساره في اللعبة مع مسار كودوس، ويشير شكله في 2020-21 إلى أن لديه القدرة على الوصول إلى مستويات أعلى من مواطنه.

بالتأكيد، ينهي اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا الموسم بأناقة، بعد أن أصبح أول لاعب في تاريخ إف سي نوردجيلاند يفوز في نفس الوقت بجائزة أفضل لاعب في الدوري الدنماركي لهذا الشهر وجائزة أفضل لاعب شاب في شهر أبريل.

تم اكتشاف كل من سوليمانا وكودوس في أكاديمية Right to Dream في غانا، قبل نقلهما إلى نوردجيلاند ، حيث وقع سوليمانا عقده الاحترافي الأول مع الجانب الدنماركي في يناير 2020.

عندما انضم كودوس إلى أياكس بعد ستة أشهر، لم يرث سوليمانا قميص صديقه رقم 10 فحسب ، بل ثبت نفسه أيضًا كأحد أهم نجوم نوردجيلاند، وورث مسؤوليات مواطنه المغادر.

لا يزال الثنائي يشتركان في صداقة عميقة، ويقدمان الدعم المتبادل لبعضهما البعض بشكل خاص، وكذلك علنًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

لا يزالون زملاء في الفريق على المستوى الدولي، ظهر سوليمانا لأول مرة ضد مالي في أكتوبر 2020 قبل أن يخوض مباراة دولية ثانية ضد قطر في مباراة ودية بعد أيام قليلة، وقد يجتمع شمله مرة أخرى قريبًا في أمستردام.

أعلن أياكس رسميًا عن اهتمامه بالمهاجم الشاب، حيث كشف مدير كرة القدم بالنادي، مارك أوفرمارس، عن اتصاله بالنادي الدنماركي.

قال أوفرمارس لاعب أرسنال السابق لشبكة ESPN: "بالطبع ، كان أداء سوليمانا رائعًا في الأشهر الأخيرة، كان لدي بعض الاتصالات مع النادي"، والآن يتم ذكر أياكس كل أسبوع كطرف مهتم.

"يحاول كل فريق وضع لاعبيه في السوق بالصورة الصحيحة، في الوقت الحالي لدينا بالفعل بعض الأجنحة الجيدين، سنرى بهدوء ما سيحدث قبل أن نتخذ أي خطوات كبيرة."

بالإضافة إلى أياكس تم ربط أمثال ليون وباير ليفركوزن وحتى مانشستر يونايتد بالنجم الموهوب، الذي يخضع لعقد حتى عام 2025، حيث تشير التقارير إلى أن رسومًا لا تقل عن 11.5 مليون يورو مطلوبة من أي مقدم يحاول أن يتوصل إلى اتفاق.

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من المؤكد أن اتصاله بكودوس، بالإضافة إلى نجاح لاعب خط الوسط بعد الانتقال من الدوري الدنماركي الممتاز إلى الدوري الهولندي الممتاز، يغذي الاعتقاد بأن سوليمانا ستكون إضافة رائعة في يوهان كرويف أرينا.

في حين أنه أكثر فاعلية في الجناح الأيسر، إلا أنه مرتاح في العمق أيضًا، وسرعان ما أثبت نفسه كواحد من أخطر المراوغين في الدوري الدنماركي.

إنه قاتل بشكل خاص في الهجمات المرتدة، حيث يجعله الجري المباشر، وقدرته على التغلب في المواجهات الفردية مع المدافعين، وسرعته الشديدة، مهاجمًا مخيفًا للغاية.

بعد تسجيله لأربعة أهداف في 13 مباراة في موسمه في الدنمارك، وجد الشباك تسع مرات بالإضافة إلى تقديم ستة تمريرات حاسمة في 25 مباراة حتى الآن هذا الموسم، مع قدرته على إحداث تأثير في الثلث الأخير.

صرح إريك سفياتشينكو قائد إف سي ميدتجيلاند مؤخرًا بقوله "سوليمانا جيد حقًا".

"عندما يلعب بشكل بسيط ويعرف متى يلعب الكرة، فهو مذهل، إنه سريع وقوي ولديه فهم للكرة مثل قلة من الآخرين."

"إنه في طريقه إلى شيء كبير، ومن دواعي سروري أن يتم ألعب ضد واحد من المواهب العظيمة في أوروبا."

أظهر المهاجم رؤيته وديناميكيته وقدرته على زعزعة خط الدفاع بتحول حاد في السرعة، في حين أن ذكاء لعبه مثير للإعجاب للاعب لا يزال في سن المراهقة.

بالتأكيد، لا تختلف صراحته وعدوانه وروحه الرياضية عن عناصر معينة من مستويات ساديو ماني.

وقال فليمنج بيدرسن مدرب نوردجيلاند لقناة تي في 3 سبورت في مايو "نحن نتحدث عن لاعب لديه إمكانات على قدم المساواة مع نيمار، وربما أكثر من ذلك، لأنه أسرع".

كما أنه يفترض شخصية مشابهة، قد يجادل البعض بالأنانية التي تعرض اللاعب الدولي البرازيلي لانتقادات بسببها في الماضي، وهذا يمكن أن يجعله زميلًا محبطًا في بعض الأحيان.

ومع ذلك من السهل أن نعرف لماذا يراقب الجميع نجم النجوم السوداء الشباب، ولماذا يمكن أن يرحل عن الدوري الدنماركي مبكرًا.