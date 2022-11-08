"كل لاعبي المنتخب السعودي حاليًا لهم بديل إلا واحد"

مقارنة بين الجيل الحالي للأخضر والأجيال السابقة

قال الناقد الرياضي أحمد المصيبيح أن لاعبي المنتخب السعودي الحاليين جميعًا لديهم بدلاء باستثناء واحد هو القائد سلمان الفرج.

وقلل المصيبيح من الجيل الحالي للأخضر لصالح الأجيال السابقة، موضحًا أنه بالكاد يضم نجمين أو ثلاثة فيما كان المتنخب سابقًا يضم 7-8 نجومًا لديهم دور مؤثر وواضح في أنديتهم والمنتخب الوطني.

وأضاف خلال حديثه لبرنامج "كورة" "ليس لدينا لاعبين يتمتعون بنجومية مستمرة، لا نستطيع القول أن هذا الجيل رمز للكرة السعودية بل لاعب أو اثنين فقط، فيما الأجيال السابقة كانت تتضمن 7-8 لاعبين راسخين في الذاكرة، حاليًا ربما 3-4 لاعبين ينتمون لتلك النوعية والبقية مجرد مجتهدين".

تابع "ليس لدينا أي لاعب نجم منذ 13-15 سنة مثلما كان الوضع سابقًا، كل لاعبي المنتخب اليوم لهم بديل إلا واحد هو سلمان الفرج، فيما قديمًا كان هناك النجم المتمسك بمكانه الأساسي لسنوات طويلة والبقية يسيرون في ظله ويُحاولون زحزحته دون نجاح، مثل صالح النعيمة وماجد عبد الله وأحمد جميل".

منتخب السعودية يتواجد في أبو ظبي حاليًا حيث يُقيم معسكره التدريبي استعدادًا للمشاركة في كأس العالم قطر 2022، وقد خاض 4 مباريات ودية آخرها أمام أيسلندا.

الأخضر سيُواجه بنما الخميس القادم في الإمارات ثم يعود إلى الرياض حيث سيتدرب عصرًا لعدة أيام قبل مواجهة كرواتيا وديًا في الـ16 من نوفمبر الجاري ومن ثم سيتوجه مساء نفس اليوم إلى الدوحة حيث ستنطلق بعد 4 أيام بطولة كأس العالم.