"كل المؤشرات تُشير إلى فوز الطائي على الهلال"

الهلال وصل حائل لمواجهة الطائي في الدوري السعودي

تتواجد بعثة الهلال في مدينة حائل السعودية استعدادًا لمواجهة الطائي في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي مساء اليوم السبت وسط غياب أكثر من لاعب للإصابة أبرزهم سالم الدوسري وسلمان الفرج.

الفريق العاصمي لم يستطع الخروج بأكثر من نقطة التعادل الإيجابي 1-1 من مواجهة الشباب في الجولة الأخيرة من البطولة، ويطمح للفوز في الجولة الأخيرة قبل توقف الدوري لمدة شهرين تقريبًا.

الدوري السعودي سيتوقف بعد مباريات الجولة الثامنة حتى منتصف ديسمبر القادم بسبب استعدادات ومشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، حيث سيُقيم معسكرًا في الإمارات قبل التوجه إلى الدوحة.

الناقد الرياضي حامد القرني أكد أن فرصة الطائي في الفوز باللقاء تبدو أكبر من الهلال، وقد أوضح أسبابه خلال مداخلته الهاتفية مع برنامج "الحصاد الرياضي".

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إذ قال "حائل لم تنام ليلة المباراة، الاستعدادات الجماهيرية تتواصل للمباراة الكبيرة بين الطائي والهلال".

تابع "اللقاء أشبه بمواجهة بين نشوة الأشهب أمام تراجع الأزرق، طموح الحواتم يصطدم بكبرياء الزعيم، الطائي قادر على هزيمة الهلال وكل الأمور تُشير إلى فوز الطائي في المباراة"

وبرر رؤيته قائلًا "الطائي يدخل المباراة بقائمة مكتملة لا يغيب عنها سوى عبد العزيز الحرابي الذي طرد خلال مواجهة الرائد، الطائي يمتلك مجموعة مميزة جدًا من اللاعبين الأجانب، وهذا الأمر ليس بجديد على الإدارات المتعاقبة في النادي".

أتم "لهذا أرى أن المؤشرات تُشير لفوز الطائي وإن كان من الوارد أن تحضر هيبة الزعيم ويعود للرياض فائزًا بالنقاط الكاملة".

يُذكر أن الهلال يتواجد خامسًا في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة فيما يتقدم عليه الطائي في المركز الرابع وبفارق نقطة واحدة.

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