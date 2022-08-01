كل الاتهامات كانت كاذبة: بيل لا يتحدث إلا الإسبانية!

بيل يبرأ نفسه بنفسه!

أثار الإسباني إيلي سانشيز الكثير من الجدل حول الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد السابق وزميله الحالي في لوس أنجلوس.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها لصحيفة "آس"، وأكد خلالها أن بيل لا يتحدث سوى باللغة الإسبانية في الولايات المتحدة الأمريكية، على عكس ما كان يتم الترويج له في إسبانيا بإنه لا يبذل جهودًا لتعلم اللغة للتأقلم مع الفريق.

وقال سانشيز: "قدوم بيل منحنا دفعة ثقة كبيرة، لاعب كرة قدم من ذلك المستوى المذهل قرر أن يأتي ليكون في مشروعنا، هذا أمر هائل".

وأضاف: "يجب أن أعترف، كلما أراه أدفع نفسي لتقديم كل ما لدي، ولأحاول أن أحقق الفوز لفريقي، هو يريد مساعدتنا بكل ما يملك".

وأردف: "هو يتحدث باللغة الإسبانية معي، أنا لا أتحدث سوى بها، هناك الكثير من متحدثي الإسبانية هنا لذلك هو لا يتحدث الإنجليزية أبدًا حتى عندما نتحدث له بها".

وأكمل: "هو يبدو عليه أنه يريد التأقلم بشكل سريع، لقد رحبنا به بطريقتنا في الملعب بوجود الجماهير كما فعلنا مع كيليني وظهر سعيدًا للغاية".

جدير بالذكر أن بيل رحل عن ريال مدريد بعد انتهاء عقده بشكل مجاني، بالرغم من ذلك عاد لزيارة معسكر الفريق في الولايات المتحدة قبل أيام.